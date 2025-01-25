Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile yarın karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile yarın karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi.
Siyah-beyazlı kafile İstanbul'dan özel uçakla kente ulaştı.
Kafilede Süper Lig'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de yer aldı.
Teknik heyet ve futbolcular, takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti.
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