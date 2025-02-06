ASKON Şube Başkanı Kacar, Antalya'nın ihracatını değerlendirdi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, Antalya'dan her ay ortalama 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bu rakamın daha da yukarıya çıkabileceğini belirtti.

Kacar, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın geçen yılı 2 milyar 167 milyon dolarlık ihracatla kapattığını kaydetti.

Kentten her ay ortalama 180 milyon dolarlık yurt dışı satışı yapıldığını aktaran Kacar, bu yıl da ihracat rakamlarının aynı seviyelerde seyrettiğini bildirdi.

Ocakta deri ve deri mamullerinde yüzde 71, mücevherde yüzde 225 büyüme, gemi, yat ve hizmetleri sektörlerinde de yüzde 45'lik daralma gözlemlediklerini belirten Kacar, "Gerekli tedbirleri alır, doğru öngörülerde bulunursak bu yıl Antalya olarak 2 milyar 167milyon doların üstüne çıkabiliriz. Bunun için gerekli potansiyele sahibiz." ifadesini kullandı.