Kumluca'da imar planına yapılan itirazlar mahkemece reddedildi

–Kumluca ilçesinde mahkeme kararıyla durdurulan imar çalışmalarının yeniden başladığı bildirildi.

Merkez ve Beykonak Mahallelerine yapılmak istenen imar değişikliği, yapılan itiraz nedeniyle geçtiğimiz kasım ayında mahkeme kararıyla durduruldu.

Kumluca Belediyesi'nin mahkemeye yaptığı itirazın ardından, davayı karara bağlayan Konya 5. Bölge İdare Mahkemesi, imar planının iptali yönündeki kararı bozdu.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı açıklamada, mahkemenin bozma kararının ardından sürecin resmi olarak tamamlandığını söyledi.

Merkez ve Beykonak Mahallelerini kapsayan imar planının iptal davası nedeniyle durdurulduğunu hatırlatan Avcıoğlu, "Yaptığımız savunmalar ve süreci yakından takip etmemiz neticesinde, Konya Bölge İdare Mahkemesi iptal kararını kaldırdı." dedi.

Avcıoğlu, yaklaşık üç aylık bir aranın ardından imarla ilgili işlemlere yeniden başladıklarını, ruhsat, iskan ve imarla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.