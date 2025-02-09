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        Antalya'da oto tamircisinin test sürüşü yaptığı otomobilde yangın çıktı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde oto tamircisinin test sürüşü yaptığı sırada yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:12
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        Antalya'da oto tamircisinin test sürüşü yaptığı otomobilde yangın çıktı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde oto tamircisinin test sürüşü yaptığı sırada yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Teomanpaşa Mahallesi'nde oto tamircisi Ali Fırat'ın denemek için trafiğe çıkardığı 07 YMC 18 plakalı otomobilden bir süre sonra duman çıkmaya başladı.

        Aracı yol kenarına çeken Fırat, yangın söndürme tüpüyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Fırat, gazetecilere sanayide tamirci olarak çalıştığını ve otomobilin de geç çalışma şikayetiyle kendilerine getirildiğini söyledi.

        Otomobilinin sorunun anlamak için trafiğe çıkardığını belirten Fırat, "Araçtan dumanların çıktığını görünce otomobilden indim ve müdahale etmeye başladım ama söndüremedim. İtfaiyeye haber verdik ve onların çalışmasıyla söndü. Otomobil, bizden öncede başka bir yerde tamir edilmiş ama bizim elimizde kaldı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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