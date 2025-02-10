Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak

        Antalya'nın Kemer ilçesi nisanda 3 ayrı bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 17:08 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak
        ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesi nisanda 3 ayrı bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

        Kemer Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ahmet Solmaz'ın başkanlığındaki Kemer Turizm Komitesi tarafından "Bisikletin kalbi nisanda Kemer'de atıyor" projesi kapsamında bisiklet yarışları planlandı.

        Organizasyonlar, 10-13 Nisan tarihlerindeki TransTaurus Etap Yarışları ile başlayacak. Dağ bisikleti, gravel ve e-bike kategorilerinde yarışacak sporcular, Batı Toros Dağları'nda günlük 60 kilometre yol katedecek.

        Amatör yol bisiklet tutkunlarının katılacağı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum ise 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Batı Toros Dağları'nın eteklerinde düzenlenecek yarış, 98 ve 49 kilometrelik parkurlarda koşulacak.

        Enduro ve downhill sporcularının katılacağı Sky To Sea MTB Enduro yarışı ise 18-20 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Yarışta Batı Toros Dağları'nın en yüksek zirvesi Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik karlı zirvesinden pedal çevirecek sporcular, 33 kilometrelik parkurda Kemer sahilinde kurulan denize atlama rampasına ulaşmaya çalışacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Ahmet Solmaz, her aya uygun spor etkinliklerini bir araya getirip bazı aylara ise yeni organizasyonlar ekleyerek turizm hareketliliğini tüm yıla yaymayı hedeflediklerini belirtti.

        Nisan ayında 3 yarışta, 6 bisiklet branşının aynı anda Kemer'de olduğu bir etkinlik takvimi hazırladıklarını aktaran Solmaz, "Sporun kalbi 12 ay Kemer'de atıyor. Tüm spor severleri Kemer'e bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, Antalya...
        TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, Antalya...
        Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
        Çavuşoğlu'ndan yeni Trump dönemi değerlendirmesi: Çin- ABD rekabeti göreceğ...
        Çavuşoğlu'ndan yeni Trump dönemi değerlendirmesi: Çin- ABD rekabeti göreceğ...
        Antalya "2025 Çevre Başkenti" seçildi
        Antalya "2025 Çevre Başkenti" seçildi
        Alanya'da trafikte çıkan kavgada 2 halk otobüsü şoförü bıçakla yaralandı
        Alanya'da trafikte çıkan kavgada 2 halk otobüsü şoförü bıçakla yaralandı
        Antalya'da kamyonetin çarptığı 1,5 yaşındaki bebek öldü
        Antalya'da kamyonetin çarptığı 1,5 yaşındaki bebek öldü