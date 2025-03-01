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        Antalya'da turistlere Yörük lezzetlerini tattırdılar

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - SERVET TÜMER - Antalya'da yabancı turistlerin konuk olduğu otelde keşkekten haşhaş tatlısına kadar 52 çeşit yemek servis edilerek Yörük kültürüne ait tatlar tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:09
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        Antalya'da turistlere Yörük lezzetlerini tattırdılar
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - SERVET TÜMER - Antalya'da yabancı turistlerin konuk olduğu otelde keşkekten haşhaş tatlısına kadar 52 çeşit yemek servis edilerek Yörük kültürüne ait tatlar tanıtıldı.

        Deniz, güneş ve kum üçlüsünün dışında doğa, tarih, kültür, sağlık, spor ve kongre turizmine hizmet eden Antalya'da turizmi çeşitlendirmek adına gastronomi alanında önemli adımlar atılıyor. Bir yandan ünlü şefler kentte bir araya gelerek çeşitli konuların ele alındığı çalıştaylara imza atarken bir yandan 5 yıldızlı otellerin aşçıları konuk ettikleri turistlere hünerlerini sergiliyor.

        Kentte gastronomi turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Anadolu'ya özgü lezzetleri dünyaya tanıtmaya çalışan Kundu Turizm Merkezi'ndeki otelin lezzet ustaları, Yörük kültürüne ait yemekleri mutfaklarına taşıdı.

        Toyga çorbasından gebe böreğine, Yörük testi kebabından elmalı eğeli bamyaya, darı dövmesinden kuzu içindeki dolmalara, pöç yemeğinden ebe çöreğine, keşkekten haşhaş helvasına kadar farklı tatlardaki 52 çeşit yemek, turistlerin beğenisine sunuldu.

        - Amaç gastronomi turizmine katkı sağlamak

        Otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu, AA muhabirine, Türk mutfağının çok zengin olduğunu ve bu değerlerin gün yüzüne çıkmasıyla dünyaya tanıtılabileceğini söyledi.

        Daha önce ülke genelinde illere özgü yemekleri mutfağa taşıdıklarını ve üzerlerine ne olduklarını farklı dillerde de yazarak misafirlere tanıttıklarını anlatan Gökmenoğlu, Yörük lezzetlerini de misafirlere tattırdıklarını dile getirdi.

        Kente gelen İngiliz, Alman, Fransız ya da farklı uyruktaki misafirlere ülkelerinde bulamayacakları lezzetleri sunmaya çalıştıklarını anlatan Gökmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Yörük lezzetlerini yani Türklerin tarihten bugüne gelen yemeklerini yabancı misafirlere tattırmak, farklılıkları anlatmak, turizmi çeşitlendirmek ve Türk gastronomisine fayda sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Kimisi hala yapılan, kimisi unutulan Yörük lezzetlerini yaptık. Yörüklerde keşkek, oğlak eti ön plana çıkıyor, Toros Dağları'nda mağaralarda yapılan Yörük peynirleri var, bunları buraya taşıdık. Tatlısıyla, tuzlusuyla 52 çeşit yemek çıktı. Ekiple güzel bir çalışma oldu."

        Gökmenoğlu, hem yerli hem de yabancı turistlerden olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, "İnsanlar, tatilde farklılıkları görmek istiyor, yurt dışından buraya gelen turist, buranın kültürünü yaşamak istiyor. Bu ülkenin kültürü de çok zengin. 41 yıllık şef olarak ülkenin gastronomi kültürünü gelecek nesillere aktarıyoruz." diye konuştu.

        - "Kırsalın kalkınmasına katkı sağlar"

        Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş da kırsal kalkınma alanında çalışma yaptığını belirterek, bu tür etkinliklerin ekonomik kalkınmayı da destekleyeceğini söyledi.

        Gastronomideki zenginliklerin tanınırlığının artırılmasının kırsal alanda üretimi teşvik edeceğini vurgulayan Özçatalbaş, "Kırsalda yaşayan insanlar için alternatif bir geçim kaynağı oluşturmak adına yöresel yemeklerin yabancılarla buluşturulması olağanüstü bir girişim. Dışarıdan gelen insanlar sadece alıştıkları lezzetleri değil Türk kültürünün derinliğine hitap eden lezzetleri de görebiliyorlar. Bu tür etkinliklerin artırılması, kırsal alandaki sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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