Antalya'da turistlere Yörük lezzetlerini tattırdılar

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - SERVET TÜMER - Antalya'da yabancı turistlerin konuk olduğu otelde keşkekten haşhaş tatlısına kadar 52 çeşit yemek servis edilerek Yörük kültürüne ait tatlar tanıtıldı.

Deniz, güneş ve kum üçlüsünün dışında doğa, tarih, kültür, sağlık, spor ve kongre turizmine hizmet eden Antalya'da turizmi çeşitlendirmek adına gastronomi alanında önemli adımlar atılıyor. Bir yandan ünlü şefler kentte bir araya gelerek çeşitli konuların ele alındığı çalıştaylara imza atarken bir yandan 5 yıldızlı otellerin aşçıları konuk ettikleri turistlere hünerlerini sergiliyor.

Kentte gastronomi turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Anadolu'ya özgü lezzetleri dünyaya tanıtmaya çalışan Kundu Turizm Merkezi'ndeki otelin lezzet ustaları, Yörük kültürüne ait yemekleri mutfaklarına taşıdı.

Toyga çorbasından gebe böreğine, Yörük testi kebabından elmalı eğeli bamyaya, darı dövmesinden kuzu içindeki dolmalara, pöç yemeğinden ebe çöreğine, keşkekten haşhaş helvasına kadar farklı tatlardaki 52 çeşit yemek, turistlerin beğenisine sunuldu.

- Amaç gastronomi turizmine katkı sağlamak

Otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu, AA muhabirine, Türk mutfağının çok zengin olduğunu ve bu değerlerin gün yüzüne çıkmasıyla dünyaya tanıtılabileceğini söyledi.

Daha önce ülke genelinde illere özgü yemekleri mutfağa taşıdıklarını ve üzerlerine ne olduklarını farklı dillerde de yazarak misafirlere tanıttıklarını anlatan Gökmenoğlu, Yörük lezzetlerini de misafirlere tattırdıklarını dile getirdi.

Kente gelen İngiliz, Alman, Fransız ya da farklı uyruktaki misafirlere ülkelerinde bulamayacakları lezzetleri sunmaya çalıştıklarını anlatan Gökmenoğlu, şunları kaydetti:

"Yörük lezzetlerini yani Türklerin tarihten bugüne gelen yemeklerini yabancı misafirlere tattırmak, farklılıkları anlatmak, turizmi çeşitlendirmek ve Türk gastronomisine fayda sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Kimisi hala yapılan, kimisi unutulan Yörük lezzetlerini yaptık. Yörüklerde keşkek, oğlak eti ön plana çıkıyor, Toros Dağları'nda mağaralarda yapılan Yörük peynirleri var, bunları buraya taşıdık. Tatlısıyla, tuzlusuyla 52 çeşit yemek çıktı. Ekiple güzel bir çalışma oldu."