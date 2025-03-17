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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri" verecek

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:24
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri" verecek
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 21 Mart Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda verilecek.

        ADSO Şefi ve Müzik Direktörü Oğuzhan Kavruk'un yöneteceği konserde, korno sanatçısı Bora Demir ve viyolonsel sanatçısı Jamal Aliyev solist olarak sahne alacak.

        Konserde, Oğuzhan Balcı'nın düzenlemesiyle "Çanakkale Türküsü" ile Mikhail Glinka'nın "Ruslan ve Ludmila", Franz Strauss'un "Op.8 Korno Konçertosu", Georg Friedrich Haendel'in "Lascia ch'io pianga", Johann Sebastian Bach'ın "Süit No.3 Air", Alexander Glazunov'un "Chant du Menestrel", David Popper'in "Macar Rapsodisi" ve Niccolo Paganini'nin "Moses Varyasyonları" eserleri seslendirilecek.

        Konserin biletleri, AKM gişesi ve "biletinial.com"dan temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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