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        Antalya'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ve kaldırımdaki yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:39
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        Antalya'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ve kaldırımdaki yaya yaralandı.

        Y.Ö'nün (41) kullandığı 07 DL 461 plakalı hafif ticari araç, Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'nde, önce kaldırımda yürüyen yayaya ardından da otopark duvarına çarptı.

        Devrilen aracın sürücüsü ve yaya yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İsmi öğrenilemeyen yaya ve sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Alkollü olduğu iddia edilen sürücüye cezai işlem uygulanıp ehliyetine el konuldu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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