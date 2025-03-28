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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:56 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:56
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar

        Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Amar, Güray Vural, Soner Dikmen, Kaluzinski, Safuri, Van de Streek, Larsson, Samudio

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Enes Keskin, Richard, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Vilhena, Makouta, Cordova

        Goller: Dk. 22 Cordova (Corendon Alanyaspor), Dk. 43 Samudio (Onvo Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 42 Yusuf Özdemir, Dk. 45 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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