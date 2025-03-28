Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Amar, Güray Vural, Soner Dikmen, Kaluzinski, Safuri, Van de Streek, Larsson, Samudio
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Enes Keskin, Richard, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Vilhena, Makouta, Cordova
Goller: Dk. 22 Cordova (Corendon Alanyaspor), Dk. 43 Samudio (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Yusuf Özdemir, Dk. 45 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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