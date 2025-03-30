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        Antalya'da 12 kez kalbi duran hasta sağlık ekibinin çabasıyla hayata tutundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 65 yaşındaki Vural Gül, acil serviste 12 kez duran kalbini elektroşokla çalıştırarak kendisini hayata bağlayan ekibi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:12
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        Antalya'da 12 kez kalbi duran hasta sağlık ekibinin çabasıyla hayata tutundu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 65 yaşındaki Vural Gül, acil serviste 12 kez duran kalbini elektroşokla çalıştırarak kendisini hayata bağlayan ekibi ziyaret etti.

        Manavgat'ta yaşayan Gül, 20 Mart'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Manavgat Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. İlk tetkikleri normal çıkmasına rağmen aniden durumu kötüleşen ve kalp krizi geçirerek kalbi duran Gül'e acil servis ekibi müdahale etti.

        Gül'ün hastanedeki ilk müdahalesi sırasında 10 kez, Antalya Şehir Hastanesine sevk için alındığı ambulansta ise 2 kez duran kalbi, acil tıp uzmanı Durmuş Tarık Büyükkabış ve ekibi tarafından elektroşok ve medikal müdahaleyle tekrar çalıştırıldı.

        Sevk edildiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi tamamlanan Gül, sağlığına kavuştuktan sonra Manavgat Devlet Hastanesi Acil Servisini ziyaret etti. Gül, serviste görev yapan personele ve kendisine müdahalede bulunan ekibe çikolata ikramında bulundu.

        - "Sadece 'Vural amca gözünü aç.' diyen sesleri duydum"

        Vural Gül, gazetecilere, hiçbir şeyi hatırlamadığını belirterek, "Sadece 'Vural amca gözünü aç.' diyen sesleri duydum. Allah razı olsun, sağ olsunlar." dedi.

        Başhekim Yardımcısı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mehmet Ali Karlıdağ ise "Bu kadar çok kalbi duran bir hastanın hayata dönmesi ve bize teşekküre gelmesi bizim için paha biçilemez mutluluk. Ekibimizin azmi ve Antalya Şehir Hastanesi'ndeki tedavi süreci sayesinde hasta sağlığına kavuştu." diye konuştu.

        Gül'e müdahale eden ekipte yer alan sağlık çalışanı Ferdi Çavga da hastaya uzman hekim, kendisi ve hemşire Tuğçe Boztaş ile müdahale ettikleri anları hiç unutmayacağını dile getirdi.

        Çavga, "Yaklaşık 25 yıllık hemşireyim ve birçok kritik hastaya müdahale ettim. Ancak 12 kez elektroşok uygulayıp hastanın hayata dönmesi ve bizi ziyaret etmesi gerçekten çok mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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