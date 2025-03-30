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        Antalya'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:11 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:11
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        Antalya'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 07 BAH 781 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Taşkesiği mevkisinde, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen KONTUR firmasına ait 42 HC 734 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mesut ve Leyla Özlemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobilde yaralanan aynı aileden 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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