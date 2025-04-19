Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        23 Nisan Yelken Yarışları, Antalya'da başladı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yelken yarışları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:47 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 Nisan Yelken Yarışları, Antalya'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yelken yarışları gerçekleştirildi.

        Konyaaltı sahilinde düzenlenen yarışlarda, sporcu çocuklar belirlenen parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

        Türkiye Yelken Federasyonu Milli Hakemi Tuncay Tanrıverdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen yelken yarışlarının Antalya Yelken Kulübü organizasyonunda gerçekleştirildiğini, hazırlıkların hafta başından itibaren sürdüğünü söyledi.

        Yarışların iki sınıfta planlandığını belirten Tanrıverdi, "Optimist sınıfı ve biraz daha büyük yelkene sahip ILCA sınıfında bugün ve yarın 6 yarış yapmayı hedefliyoruz. Her gün üçer yarış planladık." dedi.

        Tanrıverdi, yelken sporunun küçük yaşlardan itibaren çocukların öz güven gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, bu spor sayesinde çocukların yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara karşı doğru karar verme becerisi kazandığını ifade etti.

        Ailesiyle yelken sporuna ilgi duyan Egemen Özkaya, çocuğunun yelkene olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını ve kendilerinin teşvikiyle geliştiğini söyledi.

        Yelken sporunun çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Özkaya, bu sporun doğayla iç içe oluşunun çocuklara farklı bir bakış kazandırdığını, rüzgarla uyum içinde olmayı ve centilmenliği öğrettiğini söyledi.

        Yelken sporu yapan 9 yaşındaki Korel Özkaya ise yelkenle kendini özgür hissettiğini ve yarışlarda eğlenmek için mücadele ettiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Antalya'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Antalya'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası, Antalya'da başladı
        Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası, Antalya'da başladı
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan...
        Bakan Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Çavuşoğlu'na taziy...
        Bakan Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Çavuşoğlu'na taziy...
        Sağlıkta yapay zeka destekli dijitalleşme artıyor
        Sağlıkta yapay zeka destekli dijitalleşme artıyor
        Batı Akdeniz'in ilk çeyrekteki ihracat şampiyonu "biber" oldu
        Batı Akdeniz'in ilk çeyrekteki ihracat şampiyonu "biber" oldu