Antalya'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde darbedilen Türkmenistan uyruklu kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde darbedilen Türkmenistan uyruklu kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Liman Mahallesi 22 Sokak'taki apartman dairesinde kalan kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Alman uyruklu Arthur K. (44), Türkmenistan uyruklu İbadulla Abullayev'i (63) darbetti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Abullayev'in başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri, şüpheliler Arthur K. Özbekistan uyruklu İvanov V. (38) ve Ukrayna uyruklu Appaz A'yı (34) gözaltına aldı.
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