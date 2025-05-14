Batı Akdeniz'in ihracatında Ukrayna ilk sıraya yerleşti

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) bu yıl yapılan ihracatta, savaşa rağmen 83,5 milyon dolarla Ukrayna ilk sırada yer aldı.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgenin ihracatının 1 Ocak-12 Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 1 milyar doları aştığını söyledi.

Bu yıl 2 milyar 750 milyon dolarlık bir ihracat hedefi belirlediklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu rakama ulaşmak için emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Bölgedeki 1734 firmanın 149 ülkeye 375 ürün grubunda 3 binin üzerinde ürün sattığını anlatan Çavuşoğlu, "10 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 24'e, 1 milyon doların üzerinde ihracatımızın olduğu ülke sayısı da 79'a çıktı." dedi.

En fazla ihracat yaptıkları ülkeler sıralamasında bu yıl önemli değişiklikler yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, "İhracatta Ukrayna ön plana çıkıyor. Savaş nedeniyle Rusya ve Ukrayna'ya ihracatta çok zorlanmıştık, ciddi düşüşler yaşadık. Bir yıl boyunca çok mücadele ettik, eski düzeylere çıktık hatta Ukrayna en fazla ihracat yaptığımız ülke oldu." diye konuştu.