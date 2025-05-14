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        Antalya'da "korku evi"nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "korku evi"nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 19:52 Güncelleme: 14.05.2025 - 20:00
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        Antalya'da "korku evi"nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "korku evi"nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Sinan Mahallesi 1262. Sokak'taki korku evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bu süreçte içeride mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi vatandaşlarca cam kırılarak kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen N.K., M.M.K. ve K.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Olayın tanığı Özgür Budak, yangından etkilenenlerin olay öncesi testereye bakım yaptıklarını belirterek, "Bakım yaparken testere çalışınca benzin tutuşmuş. Üçü de mahsur kaldı, kapı kilitliydi. Camı kırarak çocukları kurtardık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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