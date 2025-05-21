Antalya'da balkondan düşerek ölen doktorun adı, yenidoğan yoğun bakım ünitesine verildi

Antalya'da balkondan düşerek hayatını kaybeden Uzman Dr. Hamdi Oğrağ'ın adı, görev yaptığı hastanenin yenidoğan yoğum bakım ünitesine verildi.

Kepez Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan, Oğrağ'ın eşi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Oğrağ, yakınları ve sağlık çalışanları katıldı.

İl Sağlık Müdürü Özkan, yaptığı konuşmada, Oğrağ'ın 2018 yılında Kepez Devlet Hastanesi yönetimi ile yenidoğan yoğun bakım ünitesinin kurulmasında öncülük ettiğini belirtti.

Oğrağ'ın ünitenin her köşesinde emeği ve izlerinin bulunan dile getiren Özkan, "Doktor Oğrağ görev yaptığı süre boyunca yalnızca meslektaşlarının değil, ailesinin, hastalarının ve tüm sağlık camiasının gönlünde derin bir iz bırakmıştır. Kendisini sadece mesleki başarılarıyla değil insan sevgisiyle, alçakgönüllülüğüyle ve yardımseverliğiyle hatırlıyoruz." dedi.