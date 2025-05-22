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        Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 44 çocuk için sünnet etkinliği düzenledi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 44 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:31 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:48
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        Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 44 çocuk için sünnet etkinliği düzenledi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 44 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

        Kepez Devlet Hastanesi'ndeki etkinlikte, hastane koridorunda palyaço gösterisi düzenlendi.

        Eğlenceli vakit geçiren çocuklara, hastane yönetimi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

        Çocuklar, daha sonra Üroloji Uzmanı Op. Dr. Salih Manav tarafından sünnet edildi.

        - "Çocuklarımız güzel bir şekilde sağlıklarına kavuşacak"

        Manav, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahibi 44 ailenin çocukları için hastanede sünnet şöleni düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliği palyaço gösterileri eşliğinde yüksek bir motivasyonla gerçekleştirdiklerini dile getiren Manav, "Normalde polikliniğimizde randevuyla sünnet işlemi gerçekleştiriyoruz. Ancak ilk defa Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin organize edilmesiyle bu etkinlik gerçekleştirildi. Çok da eğlenceli oldu. Çocuklarımız güzel bir şekilde sağlıklarına kavuşacak." dedi.

        Etkinlik için 7 yaşındaki oğlu Halil Arman'ı getiren Gül Ataş, çocuklarını daha önce sünnet ettirmek istediklerini ancak hastanelerde sıra bulamadıklarını belirterek, etkinliği düzenleyen Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kepez Devlet Hastanesine teşekkür etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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