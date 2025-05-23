Antalya'da anneanne ve babaanneler torunlarına tescilli gülüklü çorbasını öğretti

Antalya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında anneanne ve babaanneler, coğrafi işaretli "gülüklü (hülüklü)" çorbasını torunlarına yaparak öğretti.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Konyaaltı ilçesindeki Mehmet Zeki Balcı Yerleşkesi'nde geleneksel yemek kültürünün yaşatılması ve nesillere aktarılması amacıyla "Nineden Toruna Lezzet Mirası" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında anneanne ve babaanneler, torunlarıyla Alanya'nın coğrafi işaret belgeli "gülüklü (hülüklü)" çorbasını yaptı. Katılımcılara da çorba hakkında bilgi verildi.

Enstitü Müdürü Emine Erkal, gazetecilere, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Antalya'ya özgü çorbayı tanıtmak istediklerini söyledi.

Anneanne ve babaannelerle torunlarını etkinlikle bir araya getirdiklerini belirten Erkal, "Hem aile olgusunu öne çıkarmak hem de geleneksel mutfağımıza dikkati çekmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız, geleneksel lezzetlerin asıl kaynağı olan ninelerimizin, bunu torunlarına aktarmasını sağlamak." diye konuştu.