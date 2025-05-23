Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da anneanne ve babaanneler torunlarına tescilli gülüklü çorbasını öğretti

        Antalya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında anneanne ve babaanneler, coğrafi işaretli "gülüklü (hülüklü)" çorbasını torunlarına yaparak öğretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da anneanne ve babaanneler torunlarına tescilli gülüklü çorbasını öğretti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında anneanne ve babaanneler, coğrafi işaretli "gülüklü (hülüklü)" çorbasını torunlarına yaparak öğretti.

        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Konyaaltı ilçesindeki Mehmet Zeki Balcı Yerleşkesi'nde geleneksel yemek kültürünün yaşatılması ve nesillere aktarılması amacıyla "Nineden Toruna Lezzet Mirası" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında anneanne ve babaanneler, torunlarıyla Alanya'nın coğrafi işaret belgeli "gülüklü (hülüklü)" çorbasını yaptı. Katılımcılara da çorba hakkında bilgi verildi.

        Enstitü Müdürü Emine Erkal, gazetecilere, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Antalya'ya özgü çorbayı tanıtmak istediklerini söyledi.

        Anneanne ve babaannelerle torunlarını etkinlikle bir araya getirdiklerini belirten Erkal, "Hem aile olgusunu öne çıkarmak hem de geleneksel mutfağımıza dikkati çekmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız, geleneksel lezzetlerin asıl kaynağı olan ninelerimizin, bunu torunlarına aktarmasını sağlamak." diye konuştu.

        Etkinliğe torunu Mustafa Bekir Tosun ile katılan Hacer Özdemir de Türk mutfağının oldukça zengin çeşitliliğe sahip olduğunu anlattı.

        Gülüklü çorbasını torunuyla yaptıklarını dile getiren Özdemir, "Antalya'nın güzel bir çorbası, evde de yapıyoruz. Bugün de sizlere tanıtmak için yaptık. Güzel etkinlik oldu." dedi.

        Torunu Tosun da yapımı kolay olan çorbayı severek yediğini kaydetti.

        Etkinliğe torunu Mehmet Tunç ile gelen Gönül Gümüş de yöresel lezzetlerin bu tür aktivitelerle tanıtılmasını önemsediklerini ifade etti.

        Torunu Tunç da kendileri açısından farklı bir etkinlik olduğunu söyledi.

        Gülüklü çorbasının Alanya'da özellikle düğünlerde ikram edildiğini belirten Ayşe Hanım Yazıcı da içerisinde pirinç, köfte ve tavuk bulunduğunu, doyurucu olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Deniz'in telefonu parçalanmış! Yakınları "Cinayet" diyor!
        Deniz'in telefonu parçalanmış! Yakınları "Cinayet" diyor!
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Fenerbahçe final için parkede!
        Fenerbahçe final için parkede!
        Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!
        Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

        Benzer Haberler

        Apartmanda köpek besleme krizi; komşular koku ve hijyen sorunundan şikayetç...
        Apartmanda köpek besleme krizi; komşular koku ve hijyen sorunundan şikayetç...
        Antalya turizmi 3 milyonu geçti
        Antalya turizmi 3 milyonu geçti
        Dahiliye uzmanları Antalya'da kongrede buluştu
        Dahiliye uzmanları Antalya'da kongrede buluştu
        Antalya'da LÖSEV'den lösemili hastalara destek
        Antalya'da LÖSEV'den lösemili hastalara destek
        Antalya'da 50 düzensiz göçmen ile 9 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Antalya'da 50 düzensiz göçmen ile 9 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 40...
        Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 40...