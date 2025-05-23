Antalya'da anneanne ve babaanneler torunlarına tescilli gülüklü çorbasını öğretti
Antalya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında anneanne ve babaanneler, coğrafi işaretli "gülüklü (hülüklü)" çorbasını torunlarına yaparak öğretti.
Antalya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında anneanne ve babaanneler, coğrafi işaretli "gülüklü (hülüklü)" çorbasını torunlarına yaparak öğretti.
Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Konyaaltı ilçesindeki Mehmet Zeki Balcı Yerleşkesi'nde geleneksel yemek kültürünün yaşatılması ve nesillere aktarılması amacıyla "Nineden Toruna Lezzet Mirası" etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında anneanne ve babaanneler, torunlarıyla Alanya'nın coğrafi işaret belgeli "gülüklü (hülüklü)" çorbasını yaptı. Katılımcılara da çorba hakkında bilgi verildi.
Enstitü Müdürü Emine Erkal, gazetecilere, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Antalya'ya özgü çorbayı tanıtmak istediklerini söyledi.
Anneanne ve babaannelerle torunlarını etkinlikle bir araya getirdiklerini belirten Erkal, "Hem aile olgusunu öne çıkarmak hem de geleneksel mutfağımıza dikkati çekmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız, geleneksel lezzetlerin asıl kaynağı olan ninelerimizin, bunu torunlarına aktarmasını sağlamak." diye konuştu.
Etkinliğe torunu Mustafa Bekir Tosun ile katılan Hacer Özdemir de Türk mutfağının oldukça zengin çeşitliliğe sahip olduğunu anlattı.
Gülüklü çorbasını torunuyla yaptıklarını dile getiren Özdemir, "Antalya'nın güzel bir çorbası, evde de yapıyoruz. Bugün de sizlere tanıtmak için yaptık. Güzel etkinlik oldu." dedi.
Torunu Tosun da yapımı kolay olan çorbayı severek yediğini kaydetti.
Etkinliğe torunu Mehmet Tunç ile gelen Gönül Gümüş de yöresel lezzetlerin bu tür aktivitelerle tanıtılmasını önemsediklerini ifade etti.
Torunu Tunç da kendileri açısından farklı bir etkinlik olduğunu söyledi.
Gülüklü çorbasının Alanya'da özellikle düğünlerde ikram edildiğini belirten Ayşe Hanım Yazıcı da içerisinde pirinç, köfte ve tavuk bulunduğunu, doyurucu olduğunu aktardı.
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