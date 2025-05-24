Antalya'da Manavgat Model Uçak Festivali başladı

Özden, yurt dışında hava sporlarına büyük ilgi olduğunu, yapılacak organizasyonlarla bölgeye turist ilgisinin artabileceğini ifade etti.

Havacılık sporuna ilgiyi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Özden, "Model uçakçılık pilotluğa geçişte önemli bir adımdır. Bu sporla uğraşan çocukların bilimsel düşünme becerileri gelişiyor." dedi.

ENG Manavgat Sportif Havacılık Spor Kulübü Başkanı Turgay Özden, gazetecilere, festivalin amacının havacılığın temel adımlarından biri olan model uçak sporuna ilgiyi artırmak ve havacılığa ilgisi olan Manavgatlı çocuklara ilham vermek olduğunu söyledi.

Manavgat Belediyesinin inşa ettiği model uçak pistinde gerçekleştirilen festivalde, ziyaretçilere model uçak yapımı ve uçuş teknikleri hakkında bilgi verildi.

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