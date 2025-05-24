Antalya'da Manavgat Model Uçak Festivali başladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ENG Manavgat Sportif Havacılık Spor Kulübü'nün düzenlediği 1. Manavgat Model Uçak Festivali başladı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ENG Manavgat Sportif Havacılık Spor Kulübü'nün düzenlediği 1. Manavgat Model Uçak Festivali başladı.
Manavgat Belediyesinin inşa ettiği model uçak pistinde gerçekleştirilen festivalde, ziyaretçilere model uçak yapımı ve uçuş teknikleri hakkında bilgi verildi.
Festival kapsamında gerçekleştirilen gösteriler, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Model uçak meraklıları hünerlerini sergileyerek, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
ENG Manavgat Sportif Havacılık Spor Kulübü Başkanı Turgay Özden, gazetecilere, festivalin amacının havacılığın temel adımlarından biri olan model uçak sporuna ilgiyi artırmak ve havacılığa ilgisi olan Manavgatlı çocuklara ilham vermek olduğunu söyledi.
Havacılık sporuna ilgiyi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Özden, "Model uçakçılık pilotluğa geçişte önemli bir adımdır. Bu sporla uğraşan çocukların bilimsel düşünme becerileri gelişiyor." dedi.
Özden, yurt dışında hava sporlarına büyük ilgi olduğunu, yapılacak organizasyonlarla bölgeye turist ilgisinin artabileceğini ifade etti.
Festival yarın sona erecek.
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