Alanyaspor taraftarlarını taşıyan minibüs devrildi

Antalya'nınAlanya ilçesinde Corendon Alanyaspor taraftarlarını taşıyan minibüs aydınlatma direğine çarparak devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Corendon Alanyaspor’un dün TİMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçın ardından Konya’dan dönen ve içerisinde 11 Alanyaspor taraftarının olduğu 31 AYH 447 plakalı minibüs, Türkler Mahallesi’nde aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kaza da yaralanan olmadığı öğrenilirken, taraftarlar, kendilerine tahsis edilen başka bir otobüsle şehir merkezine hareket etti.