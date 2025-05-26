Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor taraftarlarını taşıyan minibüs devrildi

        Antalya'nınAlanya ilçesinde Corendon Alanyaspor taraftarlarını taşıyan minibüs aydınlatma direğine çarparak devrildi, kazada yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:27 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor taraftarlarını taşıyan minibüs devrildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nınAlanya ilçesinde Corendon Alanyaspor taraftarlarını taşıyan minibüs aydınlatma direğine çarparak devrildi, kazada yaralanan olmadı.

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Corendon Alanyaspor’un dün TİMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçın ardından Konya’dan dönen ve içerisinde 11 Alanyaspor taraftarının olduğu 31 AYH 447 plakalı minibüs, Türkler Mahallesi’nde aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        Kaza da yaralanan olmadığı öğrenilirken, taraftarlar, kendilerine tahsis edilen başka bir otobüsle şehir merkezine hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Sağanak yağmur, rüzgar ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, rüzgar ve toz taşınımı
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi
        “Macbeth” adının söylenmesi neden uğursuz sayılır?
        “Macbeth” adının söylenmesi neden uğursuz sayılır?

        Benzer Haberler

        Eski dekanın hak edilmemiş profesörlüğü iptal edildi, onay için YÖK'e gönde...
        Eski dekanın hak edilmemiş profesörlüğü iptal edildi, onay için YÖK'e gönde...
        Bayram öncesi 'Bir tıkla bağış değil, tuzağa düşüyorsunuz' uyarısı
        Bayram öncesi 'Bir tıkla bağış değil, tuzağa düşüyorsunuz' uyarısı
        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi
        23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi
        Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu Antalya, Muğla, Isparta ve Burd...
        Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu Antalya, Muğla, Isparta ve Burd...
        Futbol: Nesine 3. Lig play-off finali
        Futbol: Nesine 3. Lig play-off finali