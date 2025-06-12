Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        AK Parti heyetinden KUTBO'ya ziyaret

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve beraberindeki heyet, Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:31 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti heyetinden KUTBO'ya ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve beraberindeki heyet, Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş'ı ziyaret etti.

        Ziyarette, Batı Antalya bölgesinin tarımsal üretim potansiyeli, ihracat kapasitesi, turizm ve ticaret alanlarındaki gelişmeler ile bölgenin ülke ekonomisine sağladığı katma değer üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        KUTBO Yönetim Kurulu Başkanı Durdaş, ziyaretten dolayı AK Parti heyetine teşekkür ederek, KUTBO'nun yürüttüğü faaliyetler, projeler ve bölge ekonomisine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Durdaş, AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin'e hediye takdim edildi.

        Ziyarete, il yönetim kurulu üyeleri Cüneyt Doğan ve Zihni Kilit, AK Parti Kemer İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        5 bölgede sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        5 bölgede sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        ABD Başkanı Trump'tan ülkelere tarife mektubu
        ABD Başkanı Trump'tan ülkelere tarife mektubu
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama

        Benzer Haberler

        18 yaşından küçük 3 kişiyi, cinsel ilişki bahanesiyle dolandırıp darbettile...
        18 yaşından küçük 3 kişiyi, cinsel ilişki bahanesiyle dolandırıp darbettile...
        Otelin bodrum katında çıkan yangında yüzlerce turist tahliye edildi
        Otelin bodrum katında çıkan yangında yüzlerce turist tahliye edildi
        Tarihi köprünün taşları, mangal ateşiyle zarar gördü
        Tarihi köprünün taşları, mangal ateşiyle zarar gördü
        Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali başladı
        Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali başladı
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da teknecilerden kornalı eylem
        Antalya'da teknecilerden kornalı eylem