Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı öne sürülen sanık yargılanıyor
Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.
Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.K. (52) ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen sanık S.K, ilk ifadesini baskı altında verdiğini öne sürerek, "Öldürücü bir düzenek olmadığını biliyordum. Elimdeki düzenek öldürücü olsaydı da hemen insan ölmez. Bu kadın ve ailem çok üzerime geldi. Hem haksız tahrik altındaydım hem de psikolojik olarak hastayım. Tahliyemi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, elektrikli düzeneğin ölümcül olup olmadığına dair bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.
- Olay
Varlık Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında oturan S.K. iddiaya göre 7 Ekim 2024'te komşusu Tezcan K.'nın (59) evini kapısına tiner dökerek ateşe vermişti.
Gözaltına alınıp tutuklanan S.K. "bipolar kişilik bozukluğu" raporu doğrultusunda 2 ay sonra tahliye edilmişti. 27 Aralık 2024'te, 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayan S.K, komşusu Tezcan K.'yı apartman merdivenlerinde yakalayarak, düzeneğin çivili kısmını göğsüne bastırarak akım vermişti.
Yaralanan kadın, çığlıklarını duyan komşuları tarafından kurtarılmış, polis tarafından gözaltına alınan S.K. tutuklanmıştı. S.K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.