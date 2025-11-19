Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı.
Güzle köyü yakınlarında keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti.
Ekipler, keçilerin bulunduğu bölgeye halatla ulaşarak kayalıklardaki 3 keçiyi kurtarma çalışması yürüttü.
Halatlara bağlanan keçiler yukarıya çekilerek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
