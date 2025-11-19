Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:44 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:44
        Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı
        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı.

        Güzle köyü yakınlarında keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti.

        Ekipler, keçilerin bulunduğu bölgeye halatla ulaşarak kayalıklardaki 3 keçiyi kurtarma çalışması yürüttü.

        Halatlara bağlanan keçiler yukarıya çekilerek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

