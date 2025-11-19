Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı

Güzle köyü yakınlarında keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.