Antalya'da ormanlık alanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gedeller Sivridağ ve Çalbalı mevkisinde 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve asayiş ekiplerince yürütülen 15 saatlik çalışma sonucunda kayıp kişiler bulundu.
Yapılan kontrolde sağlık durumları iyi olduğu belirlenen 2 kişi, ailelerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.