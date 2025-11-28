Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Azerbaycan uyruklu kişi evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Finike ilçesinde Azerbaycan uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:05 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Azerbaycan uyruklu kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Finike ilçesinde Azerbaycan uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu.

        Yeni Mahalle'de vatandaşların, bir binanın zemin katındaki daireden koku geldiği yönündeki ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çilingir yardımıyla eve giren polisler, Azerbaycan uyruklu Zagor Masirov'u (49) hareketsiz bir şekilde buldu.

        Sağlık ekibince yapılan incelemede Masirov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Masirov'un kesin ölüm sebebinin tespiti için cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Erol Bulut: "Göztepe maçı bizim için kolay olmayacak"
        Erol Bulut: "Göztepe maçı bizim için kolay olmayacak"
        İnşaatta çalışan işçi, 3 metreden düşerek ağır yaralandı
        İnşaatta çalışan işçi, 3 metreden düşerek ağır yaralandı
        Alanya'da iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
        Alanya'da iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
        Antalya'da kurumlar arasında bağımlılıkla mücadele iş birliği protokolü imz...
        Antalya'da kurumlar arasında bağımlılıkla mücadele iş birliği protokolü imz...
        Antalya Teknokent Ev Sahipliğinde 9. Akdeniz Bilişim Zirvesi Antalya'da Tek...
        Antalya Teknokent Ev Sahipliğinde 9. Akdeniz Bilişim Zirvesi Antalya'da Tek...
        Antalya'da emekli kahveleri ilgi görüyor
        Antalya'da emekli kahveleri ilgi görüyor