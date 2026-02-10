Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:46 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:46
        Antalya'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E.A. jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

