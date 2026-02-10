Antalya'da yaylada mahsur kalan 3 kişiye ekipler erzak yardımı ulaştırdı

Antalya'nın İbradı ilçesinde ekipler, aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi ve 550 hayvana botlarla erzak ve yem ulaştırdı.



Başlar Mahallesi Melik Yaylası'nda yağışlar sonrası göletin su seviyesinin yükselmesi ve yolların kapanması nedeniyle 1'i çoban, 3 kişi yaklaşık 450 küçükbaş ve 100 büyükbaş hayvanıyla mahsur kaldı.



İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Kurtarma Timi, asayiş ve AFAD ekipleri harekete geçti.



Botlara erzak ve yem yükleyen ekipler, göleti geçerek mahsur kalanlara ulaştı.



Ekiplerce erzak ve yemler sağlık durumları iyi olduğu belirlenen mahsur kalan kişilere teslim edildi.

