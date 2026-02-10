Antalya'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 8 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi

Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız 8 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Konyaaltı ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca, 150 fişek, 3 av tüfeği, 2 havalı tüfek, 2 kılıç, 4 pala, 102 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

