Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 8 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi

        Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız 8 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:02 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 8 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız 8 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Konyaaltı ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca, 150 fişek, 3 av tüfeği, 2 havalı tüfek, 2 kılıç, 4 pala, 102 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Plajlarda görülmeye başlanan Akdeniz foklarının "dinlenmelerine izin verin"...
        Plajlarda görülmeye başlanan Akdeniz foklarının "dinlenmelerine izin verin"...
        Barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma
        Barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma
        Antalya'da yaylada mahsur kalan 3 kişiye ekipler erzak yardımı ulaştırdı
        Antalya'da yaylada mahsur kalan 3 kişiye ekipler erzak yardımı ulaştırdı
        Antalya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da operasyon yapılan evde çok sayıda silah ele geçirildi
        Antalya'da operasyon yapılan evde çok sayıda silah ele geçirildi
        Yaylada mahsur kalan çoban ve yüzlerce hayvana botla yem ile erzak taşıdıla...
        Yaylada mahsur kalan çoban ve yüzlerce hayvana botla yem ile erzak taşıdıla...