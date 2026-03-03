Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

        Antalya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 03.03.2026 - 11:15
        Antalya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

        Antalya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.


        Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte, "Tefecilik, yağmaya teşebbüs ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediği tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

        Antalya, Ankara ve Şanlıurfa'da belirlenen 22 adrese düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin turizm bölgelerinde yaşayan ve ekonomik anlamda paraya ihtiyacı olan vatandaş ve esnafa faizli para vererek mağdur ettikleri iddia edildi.

        Zanlılar, ifade işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

