Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali T. (60), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada son savunmasını yapan Ali T. çok pişman olduğunu belirterek, "Önce Allah'a, sonra size sığınıyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığı "alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.


        Heyet, sanığın yargılama aşamasında pişmanlık gösteren davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

        - Olay

        Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta 26 Mayıs 2025'te aralarında sorun olan baba Ali T, konuşmak için oğlu Barış T'yi (25) boş araziye çağırmıştı.

        Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ali T, oğlunu birçok yerinden bıçaklamıştı. Barış T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ikametinde yakalanan Ali T. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Biri otizmli, 2 çocuğuyla eşinden kalan maaşla yaşamını sürdürmeye çalışıyo...
        Biri otizmli, 2 çocuğuyla eşinden kalan maaşla yaşamını sürdürmeye çalışıyo...
        800 yıllık Selçuklu ipeği Antalya'da yeniden hayat buluyor
        800 yıllık Selçuklu ipeği Antalya'da yeniden hayat buluyor
        Eski Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanına bıçaklı saldırı davasında 3 s...
        Eski Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanına bıçaklı saldırı davasında 3 s...
        Antalya'da Azerbaycanlı eski federasyon başkanının bıçaklanması olayında 3...
        Antalya'da Azerbaycanlı eski federasyon başkanının bıçaklanması olayında 3...
        Antalya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalan...
        Antalya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalan...
        Oğlunu parkta 36 bıçak darbesiyle öldüren babaya müebbet Kolluk ifadesinde...
        Oğlunu parkta 36 bıçak darbesiyle öldüren babaya müebbet Kolluk ifadesinde...