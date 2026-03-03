Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        800 yıllık Selçuklu ipeği Antalya'da yeniden hayat buluyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde, Selçuklu saray kültürüne ait 800 yıllık ipek dokuma kumaşları yeniden üretilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        800 yıllık Selçuklu ipeği Antalya'da yeniden hayat buluyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde, Selçuklu saray kültürüne ait 800 yıllık ipek dokuma kumaşları yeniden üretilmeye başlandı.

        Enstitü tarafından 1. Alaeddin Keykubad dönemine uzanan dokuma geleneğini gelecek nesillere taşımak amacıyla Selçuklu dönemine ait ipek dokuma üzerine araştırma çalışması başlatıldı.

        Yaklaşık 5 yıl süren çalışma kapsamında özel koleksiyonlar ve müzelerde bulunan Selçuklu kumaşları titizlikle incelendi. Yüzyıllar içinde kaybolmuş ya da yıpranmış eserler arasından 17 farklı kumaşa ulaşıldı ve bunlardan 9'unda desen analiz ve tarihlendirme çalışmaları tamamlandı.

        Kumaşların tasarım tescil başvurusunu da yapan enstitü, 8 asırlık ata yadigarı kumaşların yeniden üretimine başladı.

        - Selçuklu dönemine ait 9 kumaşın desenlemesi yapıldı

        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, AA muhabirine, Selçuklu dokuma geleneğinin estetik birikiminin bugünkü tasarım anlayışıyla geleceğe taşınması amacıyla önemli bir çalışma başlattıklarını söyledi.

        Profesyonel bir araştırma ekibinin hassas bir çalışma yürüttüğünü anlatan Erkal, önce desenler üzerinde araştırma yaptıklarını ardından desenlerin dokumalarına çalıştıklarını belirtti.

        Projede 13 kişilik ekibin görev aldığını aktaran Erkal, "Şu anda dünyada çok az sayıda Selçuklu dokuması var. Uzun yüzyıllar geçtiği için kaybolmuş, kaybolmaya yüz tutmuş. Özel koleksiyonda ve müzede olanlar var. Hepsini derledik, desen analizleri yapıldı ve yeniden hayata döndürüldü." dedi.

        Erkal, Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın Antalya bölgesine çok önem verdiğini ve bundan dolayı saray dokumalarının birçoğunun buralarda üretildiğini kaydetti.

        Bu dokumaları yeniden gün yüzüne çıkardıklarını dile getiren Erkal, şöyle konuştu:

        "Özel tasarlanmış, günlük hayatta kullanabileceğimiz, onurla taşıyabileceğimiz kıyafetler ve tasarımlar gelecek. 800 yıllık geleneğe bugün dokunmuş olacağız. Her birinin tasarım tescil hakları alındı. Araştırma ekibimiz çok ciddi bir araştırma yaptı. Yaklaşık 17 kumaşa ulaştık ancak 9 tanesinin desenlemesi ve tarihlendirmesi yapılabildi. Diğerleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

        - Selçuklu kumaşlarının özellikleri

        Enstitüde usta öğretici olarak görev yapan sanat tarihçisi Semiha Aleyna Ergezer de Selçuklu kumaşlarının İslam dünyasında ve özellikle yüksek teknik donanım, estetik incelik ve siyasi sembolizmle öne çıkan seçkin bir ipekli dokuma türü olduğunu söyledi.

        Metal iplik kullanımının sağladığı parlaklık ve yüzeyde oluşturduğu kabartmalı etkinin, ipek kumaşı giyim malzemesi olmaktan çıkararak güç, ihtişam ve statü göstergesine dönüştüğünü anlatan Ergezer, şunları kaydetti:

        "Selçuklu tekstil sanatında ipek kumaş, madalyonlu kompozisyon düzeni, simetrik figür yerleşimi ve Rumi-kıvrık dal gibi stilize bitkisel bezemelerle karakterize edilir. Çift başlı kartal, aslan, ejder, şahin ve at gibi hayvan figürleri, hükümdarlık ideolojisi ve askeri kudretle ilişkilendirilen sembolik bir repertuvar oluşturur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu

        Benzer Haberler

        Eski Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanına bıçaklı saldırı davasında 3 s...
        Eski Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanına bıçaklı saldırı davasında 3 s...
        Antalya'da Azerbaycanlı eski federasyon başkanının bıçaklanması olayında 3...
        Antalya'da Azerbaycanlı eski federasyon başkanının bıçaklanması olayında 3...
        Antalya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalan...
        Antalya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalan...
        Oğlunu parkta 36 bıçak darbesiyle öldüren babaya müebbet Kolluk ifadesinde...
        Oğlunu parkta 36 bıçak darbesiyle öldüren babaya müebbet Kolluk ifadesinde...
        Antalya merkezli 3 ilde 'tefecilik' yapan ve 'suç gelirlerini aklayanlara'...
        Antalya merkezli 3 ilde 'tefecilik' yapan ve 'suç gelirlerini aklayanlara'...
        Keçilerine olan sevgisini teknolojiyle birleştirdi, anbean onları izliyor K...
        Keçilerine olan sevgisini teknolojiyle birleştirdi, anbean onları izliyor K...