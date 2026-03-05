Canlı
        Haberleri

        İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler için iftar verdi

        İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler için "Birlik ve Vefa" iftar programı düzenledi.

        Giriş: 05.03.2026 - 10:36
        İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler için iftar verdi

        İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler için "Birlik ve Vefa" iftar programı düzenledi.

        İlçede bir mekanda düzenlenen iftar programına şehit yakını ve gazilerin yanı sıra İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya, Serik İlçe Başkanı Erhan Uzun, STK başkanları, parti yöneticileri katıldı.

        İl Başkanı Kaya, programdaki konuşmasında, İYİ Parti olarak mübarek ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve vefa duygusuyla bir araya geldiklerini söyledi.

        İftar sofrasında şehit yakınları ve gazilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaya, "Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve özlemle anıyoruz. Gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." dedi.


        İlçe Başkanı Erhan Uzun ise iftar sofrasının bir dayanışma göstergesi olduğunu kaydederek, "Bu programı sizlerle olan birlikteliğimizi pekiştirmek ve vefamızı göstermek için düzenledik. Bizim safımız her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanıdır." ifadelerini kullandı.

