        Antalya Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Alanya'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.

        Mahmutlar Mahallesi'nde M.F.K. (16) ile H.A.S. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.F.K, maket bıçağıyla H.A.S'yi yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan M.F.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

