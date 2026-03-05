Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kepez'deki okullarda öğrencilere göz taraması yapıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 32 bin 383 öğrenciye göz sağlığı taraması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 10:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kepez'deki okullarda öğrencilere göz taraması yapıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 32 bin 383 öğrenciye göz sağlığı taraması gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların göz sağlığını korumak amacıyla okullarda öğrencilere yönelik taramalar gerçekleştiriliyor.

        İlçedeki okullarda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 159 okulda 32 bin 383 öğrencinin göz muayenesi yapıldı.

        Taramalarda, 3 bin 341 öğrencide görme problemleri tespit edildi.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bu kapsamda Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Çocuklar için çalıştıklarını belirten Kocagöz, görme sorunu çıkan öğrencilere hayırseverler ve belediyenin işbirliğiyle gözlük dağıtıldığını kaydetti.

        Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu'nda gerçekleştirilen taramalarda ise 260 öğrencinin muayenesi yapılırken, 19 kişide görme sorunu belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencileri köy okulunu yeniledi
        Üniversite öğrencileri köy okulunu yeniledi
        İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler için iftar verdi
        İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler için iftar verdi
        Batı Akdeniz'in şubat ihracatı yüzde 20 arttı
        Batı Akdeniz'in şubat ihracatı yüzde 20 arttı
        Alev topuna dönen Tofaş'tan geriye demir yığını kaldı
        Alev topuna dönen Tofaş'tan geriye demir yığını kaldı
        Kurutulan 'antik' göl, son yağışlarla hayat buldu
        Kurutulan 'antik' göl, son yağışlarla hayat buldu
        WTA 125 Tenis Turnuvası, Antalya'da başladı
        WTA 125 Tenis Turnuvası, Antalya'da başladı