Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, trafik denetiminde sürücülerle bayramlaştı

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede yürütülen trafik denetimine katıldı. Öztürk, D-400 Karayolu Dinek Uygulama Noktasında denetim yapan ekipleri ziyaret etti. Denetimler sırasında durdurulan sürücülere bayram çikolatası ikram eden Öztürk, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Araçlardaki çocuklara hediye veren Öztürk, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Öztürk'e denetimlerde, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk eşlik etti.

