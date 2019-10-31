Antalyaspor moral depoladı Yönetim ve taraftar desteğiyle moral buldular

Antalyasporlu futbolculara önce yönetim ve ardından taraftar morali geldi. Basın Sözcüsü Murat Süğlün'e ait olan restorantta gerçekleşen öğle yemeği organizasyonuna Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yöneticiler, teknik heyet, futbolcular, sağlık ve destek ekibi katıldı. Organizasyonu gerçekleştiren Süğlün'e teşekkür eden Başkan Öztürk, yemek sonrasında teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti. Yemek sonrası bir konuşma yapan Başkan Öztürk, daha önce de yaşadıkları sıkıntılı dönemleri birlik ve beraberlikle aşarak tarihi sonuçlara imza attıklarını hatırlattı. Başkan Öztürk, çok güzel başarılar kazanacak bir teknik heyete ve futbolcu grubuna sahip olduklarına işaret ederek, Beşiktaş maçının Antalyaspor için yeni bir başlangıcı olmasının istedi.



Taraftar destek verdi

Antalyaspor taraftarları ise takımın bugün yaptığı antrenmanı ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti ve tezahüratları ile takımın yanında olduğunu gösterdi. Grup 1966 ve 07 Gençlik grupları, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve futbolcularla bir araya gelerek onlara olan güvenini dile getirdi. Beşiktaş maçında galibiyet beklediklerini belirten taraftarlar, çalışmanın başlamasının ardından U19 takımının antrenmanına da gitti. Genç futbolcuları başarılı sonuçlar nedeniyle tebrik eden taraftarlar, bu yıl şampiyonluk beklediklerini söyledi. A takımının antrenmanının bir bölümünü de izleyen taraftarlar, tesislerden tezahüratlar eşliğinde ayrıldı.

ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:09

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.