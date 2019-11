Tütüncü’den başarılı öğrencilere gezi ödülü

100. Yıl Ortaokulu’nun düzenlediği ‘4006 Tübitak Bilim Fuarı’ açılışına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyecilikte eğitimi öncelediklerini hatırlatarak, 30 başarılı öğrenciye Ankara gezisi hediye etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 100. Yıl Ortaokulu’nun ‘4006 Tübitak Bilim Fuarı’nın açılışına katıldı. Fuarın açılışında konuşan Başkan Tütüncü, eğitim faaliyetlerini her zaman öncelediklerini hatırlatarak, öğrencilerin bilime olan ilgisinin artması için gerekenleri yapmaya çalıştıklarını söyledi. Hep beraber Cumhuriyeti daha güzel günlere taşıyacaklarını belirten Tütüncü, “Hayatta en hakiki mürşidin ilim olduğuna inanıyoruz. Biz, ‘Beşikten mezara ilimi arayınız’ diyen anlayışın temsilcileriyiz. Üzerinde en çok durmamız gereken öğrenmek ve öğretmek. Bununla ilgi her faaliyet bizim için çok özel, hatta hayatın temeli olan hususlar” diye konuştu.



Kepez’e TÜBİTAK Bilim Merkezi

Amir Ateş Semt Konağı bünyesindeki Robotik Kodlama Merkezi’nin varlığını hatırlatan Tütüncü, bu merkezden tüm Kepezli öğrencilerin yararlanmasını istediklerini söyledi. Dokumapark bünyesindeki TÜBİTAK Bilim Merkezi’ni yeni yılda açmayı planladıklarını da duyuran Başkan Tütüncü, 12 bin metrekare genişliğinde ülkemizin en güzel, dünyanın sayılı bilim merkezlerinden birini yaptıklarını söyledi. Ülkemizdeki 6 bilim merkezinin çok üzerinde faaliyet gösteren, 1.0 dan başlayıp, 4.0’a kadar endüstri alanındaki gelişmelerin evrelerini anlatan bir merkez olacağını açıklayan Tütüncü, “Sadece fizik, kimya, biyolojinin temel kavramlarını değil, günlük hayatın içindeki beyaz eşyalardan motor çeşitlerine kadar, nasıl çalıştığını göreceğiz. Bir plağın içindeki sesin, bir radyo dalgasının havada yayıldığının izahını yapan bir bilim merkezi armağan ediyoruz” diye konuştu.

Tütüncü, okul öncesinden başlayarak, üniversiteye kadar her gencin kendine bir takım ilgiler bulacağı merkezin her yaşa hitap edeceğini ve öğrenciler içinde servis imkanı sunacaklarını da sözlerine ekledi.



Ankara gezisi müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, okulun en başarılı 30 öğrencisine, 10 öğretmeniyle birlikte Ankara gezisi hediye ettiğini de müjdeledi. Öğrencilerin çalışmalarını da tek tek inceleyen Tütüncü, meşrubat, çikolata ve bisküvi türleri içindeki şeker miktarını gözler önüne seren çalışmadan dolayı da öğrencileri tebrik etti.

