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Büyükşehir’in 2020 bütçesi 3 milyar 450 milyon TL Taslak bütçede yüzde 44’lük pay yatırıma ayrıldı

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar 450 milyon lira olarak belirlenen 2020 taslak bütçesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Bütçenin yüzde 44'lük dilimine denk gelen 1 milyar 517 milyon TL yatırıma ayrıldı.

Büyükşehir’in 2020 bütçesi 3 milyar 450 milyon TL Taslak bütçede yüzde 44’lük pay yatırıma ayrıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 3 milyar 450 milyon lira olarak belirlenen 2020 taslak bütçesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Bütçenin yüzde 44’lük dilimine denk gelen 1 milyar 517 milyon TL yatırıma ayrıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı devam toplantısı gerçekleşti. 74 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 performans raporu ile 2020 taslak bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Performans raporu kabul edildi
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleşen Kasım Ayı devam meclisinde Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Performans Raporu tüm parti gruplarının evet oyuyla kabul edildi. Böcek, raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu dönemki çalışmalarımızda hep birlikte tüyü bitmemiş yetimin haklarını koruyarak Antalyalılarımızın, hemşerilerimizin beklentileri ve bütçemiz doğrultusunda çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Başaran meclise bilgi verdi
Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 taslak bütçesi de oy birliği ile kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde parti grup başkanları görüşlerini dile getirmeden önce Meclis Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Oktay Başaran, 2020 taslak bütçesi ile ilgili bilgi verdi. Başaran gelir ve gider dengesi borçlanma yoluyla finans edilmek suretiyle denklik sağlanarak 2020 taslak bütçesinin 3 milyar 450 milyon TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Yatırıma ayrılan pay yüzde 44
Başaran, 2020 bütçesi içerisinde yatırıma 1 milyar 517 milyon TL ödenek konulduğunu bunun da bütçe oranının yüzde 44 olduğunu açıkladı. Başaran yatırımların 2019 bütçe gideri oranının ise yüzde 43 civarında olduğunu ifade etti. Komisyon Başkanı Oktay Başaran 2020 bütçesinde esas üzerinde durulması gereken konunun 190 milyon TL’lik faiz gideri ödemeleri olduğunu belirterek şunları söyledi;
“2020 yılında faiz gideri ödemelerinin bütçeye oranı yüzde 5,51’dir. 2019 yılı bütçesinde yüzde 4.60 olup burada çekilen kredilerin esas ödeme yıllarının 2020 ve sonrası yıllar olduğunu vurgulamak isterim. Bu rakamın içerisinde kredi ana parası ödemesi yoktur. Ama 2020 yılı içerisinde ana para faiz dahil 400 milyon TL’ye yakın ödeme yapılacaktır. Dikkat edilmesi gereken konu budur. Kur farkları hariç olup bu rakamın çıkabileceğini kamuoyunun dikkatine sunarım”

Sosyal yardımlara 14 milyon TL
Başaran, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 bütçesinde sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde sosyal kart, nakdi yardım, ayni yardım, eğitime destek gibi sosyal dokunuşlar için 14 milyon TL ödenek ayrıldığına da dikkat çekerek, hakkaniyet çerçevesinde ödemelerin yapılacağını belirtti.

Partilerden destek geldi
Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Oktay Başaran’ın açıklamalarının ardından partiler adına görüşlerini dile getiren grup sözcüleri 2020 bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, bütçe hedeflerine ulaşılması noktasında destek vereceklerini söyledi.

AŞT yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ayrıca Antalya Şehir Tiyatrosu Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını öngören maddeler kabul edildi. Yapılacak değişiklikle ilgili meclisi bilgilendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, yürürlükte olan yönetmelikte sadece yönetim kurulunun oluşum şekli ile turne programları ve bütçe ile ilgili kararların başkanlık makamının onayına sunması konusunda değişikliğe gidildiğini belirterek “Yönetim kurulu mevcut halinde beş kişiden oluşuyor. Sanatkâr memurların gizli oyu ile seçeceği iki kişi öngörülmüşken, sahne yöneticisinin yönetim kurulunda yer almamış olması teknik olarak alınacak kararlarda bir eksiklik doğurduğundan bu şekilde gizli oy ile seçilen iki kişiyi bir kişiye indirerek sahne yöneticisinin de yönetim kurulunda görev alması istendiğinden değişiklik yapıldı” diye konuştu.

7. Maddede değişiklik
Mevcut yönetmeliğin 7. Maddesi’nin G bendinde yapılan değişikte ise “Genel Sanat Yönetmeni, devlet memurlarına alınacaklarda aranan genel şartları taşıyan tiyatro alanında çalışmış rejisör, oyuncu, yazar, eleştirmen, araştırmacı, çevirmen, öğretim üyesi ve ya öğretim görevlisi olan kişiler arasından Büyükşehir Belediyesi Başkanı tarafından atanır” ifadesine yer verildi.

Geriye dönük 5 yıl şartı kalktı
Genel Sekreter Tuncer yaptığı açıklamada; “Genel Sanat Yönetmeni olarak atanabilmek için kurum içinden seçim şartı ve görev alma tarihinden itibaren geriye dönük beş yıl kesintisiz çalışma şartları öngörülmekteydi. Belediyenin en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediye personelini atama yetkisi Belediye Başkanındadır. Bu haliyle başkanın bu yetkisini sınırlandırdığı gibi ulusal ve uluslararası sanatçılarla çalışma şansını da ortadan kaldıran bir madde idi. Çünkü atama tarihinden itibaren geriye dönük beş yıl belediyede çalışma şartı aranıyordu” dedi.

Yeniden sınav açılacak
Antalya Şehir Tiyatrosu’nda 39’u saat ücretli, 8’i hizmet alımı olmak üzere 77 personelin çalışmakta olduğu bilgisini veren Tuncer, saat ücretli olarak çalışmasının yanlış olduğu teftiş kurulu raporu ile tespit edilen 39 saat ücretli çalıştırılan müzisyen ve oyuncuların iş akitlerinin, istihdam şekillerinin doğru olmadığı için sonlandırıldığını anlattı. 8 hizmet alımının da onaylanmadığını söyleyen Tuncer, “Bu hizmet alımları ve 39 saat ücretli olduğu için çıkarılan müzisyen ve oyuncularımızın genel sanat yönetmeninin başkanımız tarafından belirlenmesinden sonra açılacak sınavla tekrar alımı söz konusu olacaktır” diye konuştu.

Oyunlar AKM ve Semt Evi’nde
Tuncer, AŞT’nin oyunlarını oynadığı AVM salonuyla ilgili de sözleşmenin yenilenmediğini vurgulayarak, 2020 Ocak ayında perdelerini açması planlanan AŞT’nin oyunlarını Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan AKM ve Yenimahalle Semt Evi’nin sahnesinde ve ilçe belediyelerin sahnelerinde oynayacağını dile getirdi.

“Sanatçıya saygısızlık yapmadım”
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yaptığı açıklamada tiyatroda belediyenin personeli olarak görev yapan isimlerin 3 kez belediye önünde protesto yaptığını hatırlatarak, “Bunlar ne kadar doğrudur sizin takdirinize bırakıyorum. Ben hiçbir zaman sanatçılara karşı saygısızlık yapmamış birisiyim. Dün söyledim bugün de söylüyorum yarın da söyleyeceğim tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya devam edeceğiz, hiç kimsenin tereddütü olmasın” ifadelerini kullandı.
Böcek, yapılan yönetmelik değişikliği ile AŞT Yönetmeliğinin Türkiye’nin diğer illerinde bulunan şehit tiyatrolarının yönetmeliği ile aynı hale getirildiğine dikkat çekti. AŞT Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler oy çokluğuyla kabul edildi.

ANTALYA

20 Kasım 2019 Çarşamba

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