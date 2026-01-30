Serikspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Gökçen yönetecek. Serikspor'da saktalığı bulunan Şeref Özcan ile kırmızı kart cezalısı Joseph Okoro dışında eksik bulunmuyor. Ligde 26 puan toplayan Antalya temsilcisi 17'nci, Bodrum ekibi ise 36 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

