        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Serikspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak

        Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:00 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:00
        Serikspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak
        Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Gökçen yönetecek.

        Serikspor'da saktalığı bulunan Şeref Özcan ile kırmızı kart cezalısı Joseph Okoro dışında eksik bulunmuyor.

        Ligde 26 puan toplayan Antalya temsilcisi 17'nci, Bodrum ekibi ise 36 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

