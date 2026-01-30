TARSİM heyeti Antalya'da selden etkilenen bölgelerdeki hasarı değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yetkililerin bulunduğu heyet, Antalya'daki sel ve su baskınlarının tarım alanlarında yol açtığı hasarlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.



TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldız, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile beraberindeki heyet katıldı.



Bölgedeki son durumun değerlendirildiği toplantıda, Aksu, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde devam eden hasar tespit çalışmaları ele alındı.



Programda, TARSİM'in üretici memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğü vurgulanarak, tarım sigortasının doğal afetlere karşı önemli bir güvence olduğu belirtildi.



Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği toplantıda, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de yer aldı.



Manavgat ilçesinde selden etkilenen seralarda incelemelerde bulunan heyet, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

