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'Türkiye'de en zor ehliyet alınan il Antalya'

DHA

ANTALYA Sürücü Kursları ve Çalışanları Derneği Başkanı Hakan Akan (45), Türkiye'de en zor ehliyet alınan ilin Antalya olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı açısından direksiyon sınavlarında en başarılı il Antalya'dır. Başarı oranı yüzde 54" dedi.

ANTALYA Sürücü Kursları ve Çalışanları Derneği Başkanı Hakan Akan (45), Türkiye'de en zor ehliyet alınan ilin Antalya olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı açısından direksiyon sınavlarında en başarılı il Antalya'dır. Başarı oranı yüzde 54" dedi.
Antalya Sürücü Kursları ve Çalışanları Derneği Başkanı Hakan Akan, Antalya'nın 19 ilçesinde 145 sürücü kursu olduğunu, ayda ortalama 5 bin kişinin ehliyet almak için kayıt yaptırdığını söyledi. 2019 yılında toplam 60 bin öğrencinin ehliyet almak için kayıt yaptırdığını anlatan Akan, 20 bin kursiyerin ehliyet sınavında başarısız olduğunu söyledi. Hakan Akan, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ehliyet alma durumunun değiştiğini hatırlattı. Tek oturum ve tek sınav halinde 50 soru sorulduğunu anlatan Akan, 45 ilde elektronik sınav yapıldığını söyledi. Antalya'nın merkez ilçelerinde toplam 2 elektronik sınav merkezi olduğunu kaydeden Hakan Akan, günde toplam 80 kişinin elektronik sınava girebildiğini, sınav sonrasında ise hemen sonucun açıklandığını aktardı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda elektronik sınav merkezlerini çoğalmak istediklerini anlatan Akan, önümüzdeki aylarda Alanya'ya bir elektronik sınav merkezi açılabileceğini duyurdu.
ELEKTRONİK SINAV MERKEZLERİ ARTIRILMALI
Antalya'nın yazılı sınavda yüzde 80'in üzerinde başarısı olduğunu açıklayan Hakan Akan, ana etkenin derslerin eskiye göre daha kolaylaştırılması olduğunu söyledi. Akan, "1 Ocak 2016'dan sonra motor dersleri kaldırılıp 'araç tekniği' dersleri eklendi. Araç tekniği dersi 4 saat pratik, 2 saat teorik olarak anlatılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz ilerleyen dönemlerde araçlarının küçük bakımlarını daha kolay yapabiliyor. Bu durum da yazılı sınavlarındaki başarıyı artırdı. Tek sorun sınav soruları, toplumun diline hitap etmiyor. Yani üniversite sınavı yapar gibi sorular hazırlanıyor. Bu tip sorular yüzünden elektronik sınav yerleri olmayan illerde, başkalarının yerine sınavlara giren kişiler oluyor. Bunun önüne geçmek için sınav sorularının halkın anlayacağı tarzda hazırlanması ve elektronik sınav merkezlerinin sayısının artması gerekiyor" diye konuştu.
EHLİYET EN ZOR ANTALYA'DA ALINIYOR
Uygulamalı direksiyon eğitimi derslerinin 50 dakika olduğunu kaydeden Hakan Akan, bunun kurstan kursa değiştiğini, sürücü kurslarının yüzde 90'ının bu kurala uymadığını söyledi. Trafiği engelleme simülatör eğitimi ya da boş eğitim alanında en az 2 saat uygulamanın zorunlu olduğunu belirten Akan, "Ne yazık ki bu kurala uyan çok az sürücü kursu var. Akan trafiği engelleme dersinin dışında akan trafik içerisinde 14 saat daha uygulama yapılarak toplam 16 saat uygulamalı ders verilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden direksiyon sınavında başarı düşük. Türkiye'de direksiyon sınavı başarısında en başarısız il Antalya. Yani Türkiye'de en zor ehliyet alınan il olduğumuz için Milli Eğitim Bakanlığı açısından da direksiyon sınavlarında en başarılı il Antalya oluyor. Antalya'nın yüzde 54 oranında direksiyon başarısı var" diye konuştu.
KADINLAR DAHA BAŞARILI
Kadınların erkeklere göre ehliyet sınavlarında daha başarılı olduğunu açıklayan Hakan Akan, bunun nedeninin, kadınların eğitimi ilk olarak sürücü kurslarında alması olduğunu söyledi. Akan, "Kursa kaydolan 10 kadından 7'si birinci direksiyon sınavında başarılı oluyor. Fakat erkeklerde 10 öğrenciden 3 'ü geçiyor. Bunun sebebi, erkekler küçük yaşlarda bilinçsizce araç kullanmaya başladığı için verdiğimiz sınavlarda bildiğini okuyorlar" dedi.
HER 4 KİŞİDEN 1'İ EHLİYETSİZ
Ehliyetsiz aracı en fazla erkeklerin kullandığını belirten Hakan Akan, bu kişilerin sürücü kurslarına ve direksiyon sınavlarına bile araçlarıyla geldiklerini anlattı. Akan, "Antalya'da her 4 kişiden 1'i ehliyetsiz araç kullanıyor. Kursa gelen her 10 öğrenciden 5'i ise ehliyetsizlikten ceza yediği için kursa kaydoluyor. Son dönemde elektronik sistemlerle ceza yazılmasıyla birlikte kişinin ehliyetsiz olduğu belirlenemiyor. Bu yüzdem ehliyetsiz kişi sayısında artış gözlemliyoruz" diye konuştu.

ANTALYA

10 Şubat 2020 Pazartesi

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