DokumaPark çiçek açtı

Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark’ın dört bir yanı çiçeklerle renklendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışması sonucu rengarenk çiçeklere bezenen DokumaPark, ilçe sakinlerine doğanın kucağında muhteşem bir ortam sunuyor. Kepez Belediyesi’nin seralarında yetiştirilen yüzlerce çiçek türü ile kucaklaşan DokumaPark, ziyaretçilerine her mevsim rengarenk çiçeklerle bahar havası yaşatıyor. Argtotis, begonya, cana, caryopteris, ekinezya, gaura, lysmahia, pelargonium grandiflora gibi yüzlerce çiçek türüyle görsel şölen oluşturan kültür sanat adası, renkli görüntüsüyle büyük ilgi çekiyor.

DokumaPark, doğayla kucaklaşan bitki örtüsü ile her mevsim baharı görmek isteyenleri ağırlıyor. Kepez’in güzelleşmesi için büyük emek harcayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan belediye seralarında bitki üretimi yaparken, diğer yandan da refüjler, caddeler ve sokakları rengarenk çiçeklerle donatıyor. Belediye ekipleri, ilçenin dört bir tarafında mevsimlik, yıllık ve çok yıllık olarak ekimi gerçekleştirilen bitkilerin bakımlarını da düzenli olarak yapıyor. Rengarenk açan çiçeklerin aralarındaki otlar temizleniyor, toprakları havalandırılıyor, gün aşırı sulanıyor.

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