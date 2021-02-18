28 Şubat mağduru kadın 20 yıl sonra üniversiteye döndü Başörtüsüyle okuyabilmek için vatandaşlık değiştirmeyi bile düşündü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

28 Şubat mağduru kadın 20 yıl sonra üniversiteye döndü Başörtüsüyle okuyabilmek için vatandaşlık değiştirmeyi bile düşündü

İHA

28 Şubat mağduru kadın 20 yıl sonra üniversiteye döndü Başörtüsüyle okuyabilmek için vatandaşlık değiştirmeyi bile düşündü

28 Şubat’ın 23’üncü yıl dönümü yaklaştı. 28 Şubat sürecinde Kıbrıs’ta mimarlık okurken, baskılara dayanamayıp okulunu bırakmak zorunda kalan 39 yaşındaki Ayşegül Çetin, 20 yıl sonra üniversiteye döndü.
Yaklaşık 20 yıl önce, başörtülü olduğu için Türkiye’de üniversite okuyamayan 39 yaşındaki Ayşegül Çetin, hayallerinin peşinden giderek Kıbrıs’ta mimarlık okumaya başladı. Üniversitenin ilk yılında hiçbir sorun yaşamadan eğitimine devam ederken ikinci yıla geçtiklerinde okulun dekanı tarafından çağırılarak, başörtülerinin siyasi bir örtü olduğu söylendi. Kimi arkadaşı şapka, kimisi ise bandana taktı. Kısa bir süre sonra şapka yasağı da geldi. Kıbrıs’ta yaşanan bu başörtü yasağı yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsıyordu. Diğer ülkelerden Kıbrıs’a okumaya gelen başörtülü öğrenciler bu yasaktan muaf tutulunca Ayşegül Çetin, okumak için vatandaşlık değiştirmeyi bile düşündü. Baskılara daha fazla dayanamayan Çetin, okulu bırakarak Türkiye’ye döndü. Çetin, üniversitelere geri dönüş için yıllar sonra çıkan aftan 3 çocuğu olduğu için yararlanamadı. Bir süre sonra çocukları büyüyünce hayallerinin mesleği olan mimarlığı yapmakta geç kaldığını düşünen Çetin, kendini geliştirmek adına 20 yıl sonra üniversite sıralarına geri döndü. Ayşegül Çetin, 39 yaşında Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuyor. 28 Şubat sürecinde mağdur olan tüm kadın arkadaşlarına çağrıda bulunan Çetin, “28 Şubat sürecinde benim gibi mağduriyet yaşamış kadın arkadaşlarım asla vazgeçmesinler. İçlerinde ne varsa ellerinden geldiği kadar yaşasınlar” dedi.

“Bir anda üniversitelere başörtülüleri almamaya başladılar”
28 Şubat sürecinde Kıbrıs’ta okuduğu mimarlık bölümünü başörtülü olduğu için bırakmak zorunda kalan 39 yaşındaki Ayşegül Çetin, “28 Şubat sürecinde ben lisedeydim. Anadolu imam hatip lisesine gidiyordum. O dönemlerde, üniversiteye geçişte imam hatip öğrencilerinden puan kırılma olayı oldu. Puan kırıldığı için çoğu arkadaşım imam hatiplerden ayrılıp başka liselere gittiler. Ben yine de imam hatip okumaya devam ettim. Arkadaşlarımla birlikte üniversite sınavına girdik. Çok düşük puanlar geldi ama yine de girebildiğimiz yerlere başvurular yapmayı düşündük. Bir anda üniversitelere başörtülüleri almamaya başladılar. Biz de araştırdık ve özel üniversitelerde başörtüye izin verildiğini duyduk. Daha sonra tüm Türkiye’de özel üniversiteler de dahil başörtü yasağı gelmeye başladı. Kıbrıs’ta ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde bu yasağın olmadığını duyunca Türk kültürü olduğu için Kıbrıs’ı tercih ettik. Birkaç arkadaşımla birlikte Kıbrıs’ta mimarlık okumaya gittik. 1 yıl okudum. Birinci yılın sonunda orada da başörtü sorunu yaşanmaya başladı” diye konuştu.


“Yeter ki bizim örtümüz olsun”
Ayşegül Çetin, “Okulun dekanı bizi yanına çağırarak başörtümüzün siyasi olduğunu söyledi. Dini bir örtü olmadığını dile getirdi. Biz de bunun siyasi bir örtü olmadığını inancımız için taktığımızı söyledik. Köyde büyüklerimiz nasıl örtünüyorsa öyle örtünmemiz gerektiği söylendi. Biz de tabi ki dedik. Hiç önemli değil. Yeter ki bizim örtümüz olsun. Bazıları şapka taktı, bazıları başka şekillerde bandana taktı. 1 hafta sonra şapka takanlar için de yasak geldi. Süreci gittikçe zorlaştırmaya başladılar. Arkadaşlarım orada mücadele ettiler. Bazıları baskılara dayanamayıp başlarını açmak zorunda kaldı. Bazıları başka ülkelere gittiler. Bir kısmı devam etti. Çok zorluk çekenler oldu. Ben daha fazla dayanamadım” şeklinde konuştu.

“Okumak için vatandaşlık değiştirmeyi bile düşündüm”
Okumak için vatandaşlık değiştirmeyi bile düşündüğünü söyleyen Çetin, “Bir de şöyle bir sıkıntı vardı. Uluslararası bir üniversite, dili İngilizce. Birçok ülkeden vatandaşlar vardı. Sudan’dan arkadaşlarımız vardı, başka ülkelerden başörtülü arkadaşlarımız vardı. Onlara başörtü yasağı yoktu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vardı bu yasak. O zaman okumak için vatandaşlık değiştirmeyi bile düşündüm. Bayağı zor bir süreçti. Bütün hayaller, bütün umutlar, her şey biranda bitti. İyileşecek diye bir beklenti vardı ama o yıllarda daha kötüye gitti. Sonra evlendim ve çocuklarım oldu. Çocuklar olduktan sonra af geldi ama çocuklarım küçük olduğu için okuyamadım” ifadelerini kullandı.

“20 yıl sonra tekrar üniversiteli oldum”
20 yıl sonra üniversite sıralarına geri dönen Çetin, “Çocuklar şimdi büyüdüğü için yeniden üniversiteye başladım. 20 yıl sonra tekrar üniversiteli oldum. Bölümü değiştirdim. Artık mimarlık okumuyorum çünkü meslekte çalışma umudum kalmadı. Okula devam edebilen arkadaşlarım kendilerini çok geliştirdiler. Şuan bir meslek amaçlı değil de kendimi geliştirebilmek adına İlahiyat bölümü okuyorum. Akdeniz Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisiyim” açıklamalarında bulundu.

“28 Şubat sürecinde benim gibi mağduriyet yaşamış kadın arkadaşlarım asla vazgeçmesinler”
Çetin, 28 Şubat sürecinde mağdur olan arkadaşlarına asla vazgeçmemelerini söyleyerek konuşmalarına şöyle devam etti: “Çok zor günlerdi. Benimde psikolojim bozulmuştu. Günlerce ağladım. Çok hayalim ve umutlarım vardı. Sadece okuyup üniversite mezunu olup bir mesleğimiz olmasıydı amacımız. Şimdi kendimi geliştirmek istiyorum. Belki ilerleyip üniversitede akademisyen olabilirim. 28 Şubat sürecinde benim gibi mağduriyet yaşamış kadın arkadaşlarım asla vazgeçmesinler. İçlerinde ne varsa ellerinden geldiği kadar yaşasınlar. Ben hep birilerine faydalı olmak istedim. Belki bir kitap yazmak. Vazgeçmemek lazım. Bir şekilde dünyaya bir iz bırakmalıyız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya'da otelin açık olan diskosundan görüntüler tepki topladı
YEREL HABERLER Alanya'da otelin açık olan diskosundan görüntüler ...
Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi Soğuk hava sahile kadar indi, üretici serada soba başında sabahladı
YEREL HABERLER Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi Soğuk ...
Kadın çiftçilerin zirai don nöbeti Akşama kadar serada ürün toplayan kadınlar gece de soba yakıp don nöbeti tuttu
YEREL HABERLER Kadın çiftçilerin zirai don nöbeti Akşama kadar ...
Kupada derbi heyecanı
YEREL HABERLER Kupada derbi heyecanı
Doktor eşinin öldürdüğü diyetisyen: "Beni Kaan beyin zekası ve merhameti etkiledi" Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kaan Bozkurt Kaçar, Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u silahla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi Çiftin bir hafta önce magazin dergisine röportaj verdikleri ortaya çıktı Çiftin fotoğraflarının kapak olduğu dergide röportaj ise 'Bilim ve Aşk bir arada' ismiyle çıktı Gamze Kaçar Bozkurt, röportajda eşinden, "Ben akıllı bir kadınımdır, beni Kaan beyin zekası ve merhameti etkiledi" sözleriyle bahsetti
YEREL HABERLER Doktor eşinin öldürdüğü diyetisyen: "Beni Kaan beyin ...
Oruç Reis, Demre'den ayrıldı
YEREL HABERLER Oruç Reis, Demre'den ayrıldı
Elinde tüfekle köpeği kovalarken yakalandı, köpek sahibine etmediği hakaret kalmadı Tavuklara saldırdığı gerekçesiyle köpeği taş ve sopayla yaraladılar Elinde tüfekle bekleyen ev sahibinin köpek sahibine hakaretleri, tehdit etmesi, bahçeden kovması ve eşinin tavuklara saldırdığı için köpeği taşladıklarını söyledikleri anlar görüntülere yansıdı Köpeği tedavi ettiren sahibi, komşuları hakkında suç duyurusunda bulundu Komşuları ise, çok sayıda köpek olduğunu ve sürekli tehlike altında olduklarını belirtti
YEREL HABERLER Elinde tüfekle köpeği kovalarken yakalandı, köpek ...
Antalya'da üretici don nöbetinde
YEREL HABERLER Antalya'da üretici don nöbetinde
Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu
YEREL HABERLER Jason Statham filmi, pandemide esnafa can suyu oldu
Tatile gelip hayran kaldığı Alanya'ya yerleşti, şimdi yoga eğitmenliği yapıyor
YEREL HABERLER Tatile gelip hayran kaldığı Alanya'ya yerleşti, şimdi ...
Antalya'da sazlık alanda yangın (3)
YEREL HABERLER Antalya'da sazlık alanda yangın (3)
Doktor, diyetisyen karısını öldürüp intihar etti - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Doktor, diyetisyen karısını öldürüp intihar etti - Ek ...
Doktor, diyetisyen karısını öldürüp intihar etti
YEREL HABERLER Doktor, diyetisyen karısını öldürüp intihar etti
Metruk binanın tavan arasında 3- 4 aylık erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Metruk binanın tavan arasında 3- 4 aylık erkek cesedi ...
FETÖ üyesi 3 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ üyesi 3 sanığa hapis cezası
Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamın son verdi Acı olayı akşam saatlerinde kreşten gelen ve anne babasından cevap alamayan küçük kız fark etti Antalya'da doktor ve diyetisyen çiftin ölümü
YEREL HABERLER Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı ...
Galatasaray´a, Antalya'da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Galatasaray´a, Antalya'da coşkulu karşılama
Yaban hayvanlarını beslerken dağda mahsur kalan ekip kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanlarını beslerken dağda mahsur kalan ekip ...
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (6)
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (6)
Pazar esnafı tezgahlarının yanına soba kurup ısındı
YEREL HABERLER Pazar esnafı tezgahlarının yanına soba kurup ısındı
Tavan arasındaki cesede polis kazma ve balyozla ulaştı 3-4 aylık olduğu değerlendirilen erkeğe ait iskelet sistemi incelenmek üzere morga kaldırıldı Polis ekipleri tavan arasındaki iskelete ulaşabilmek için çatıda kazma ve balyozla çalışma yaptı
YEREL HABERLER Tavan arasındaki cesede polis kazma ve balyozla ...
Antalya'da sazlık alanda yangın (2)
YEREL HABERLER Antalya'da sazlık alanda yangın (2)
Antalya'da korkutan sazlık yangını Seralara doğru ilerleyen alevler, ekiplerin müdahalesi ile durduruldu
YEREL HABERLER Antalya'da korkutan sazlık yangını Seralara doğru ...
Yemek yedikten sonra acıkıyorsanız insülin direnci gelişmiş olabilir
YEREL HABERLER Yemek yedikten sonra acıkıyorsanız insülin direnci ...