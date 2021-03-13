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Turizmde aşı sevinci

DHA

Turizmde aşı sevinci


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın, aşılamada turizm çalışanlarını öncelikli grup ilan eden kararı sektörde büyük sevinçle karşılandı. Aşılamada, Güvenli Turizm Sertifikası olan oteller, yeme, içme tesisleri, seyahat acenteleri, turizm taşıma belgeli araç şoförleri ve profesyonel tur rehberlerini kapsayan sınırlandırmanın turizme bağlı SPA, sauna, eğlence gibi diğer tüm sektörlere de genişletilmesi istendi.Turizm sektöründe ilgili tüm temsilcilerin uzun süredir gündeme getirdiği turizm çalışanlarının aşılanması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, turizm çalışanlarını da öncelikli gruba dahil etti. Güvenli Turizm Programı kapsamında turizm sektörü çalışanlarının aşı programına alınması adına hazırlanan 'Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi de 'http://turizmpersoneli.tga.gov.tr' adresinden başlatıldı.KİMLERİ KAPSIYORTurizm sezonunun açılmasını takiben ülkemizdeki turizm hizmetlerinin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde açık kalmasını sağlamak amacıyla, ilk etapta uygulamaya dahil edilen kurumlar şöyle sıralandı:"Güvenli turizm sertifikalı, bakanlık veya belediyelerden belgeli konaklama tesisleri, güvenli turizm sertifikalı ve bakanlık belgeli yeme-içme tesisleri, seyahat acenteleri, turizm taşıma belgeli ve güvenli turizm sertifikalı araçlar (her araç için iki şoför) ve profesyonel tur rehberleri."YERİNDE BİR KARARSektör temsilcileri kararı olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 1 milyon 100 bin çalışanın olduğu sektörde, pandemi döneminde 100 bin civarı bir kayıp yaşandığı ve istihdamda uygulanan kısa çalışma ödeneği sayesinde büyük bir kayıp olmadığını söyledi. Turizm sektörünün aşılanmasıyla ilgili uzun süredir taleplerini sürekli dile getirdiklerini anlatan Bağlıkaya, "Sezon başlamadan aşılanmanın turizm çalışanları için bitmesinin pozitif etkileri olacağını düşünüyorum. Tabi ki yurtdışındaki aşılanmalar bizden daha önemli, gelen turistin aşılanması, aşılı olmayanların seyahat etme imkanının olup olmayacağını yaz için bilmiyoruz. Onların aşılanması da çok önemli ama biz pazarlama açısından bakıldığında tüm sektörün aşılanmış olması, turist teması en yüksek sektör aşılanmış, hazırlıklı sezonu bekliyor olmamızın pozitif sonuçları olacaktır. Olumlu karşılıyorum, son derece yerinde bir karar" dedi.BÜTÜN SEKTÖR AŞILANSINAlınan kararın iyi ama yeterli olmadığına dikkat çeken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Çünkü turizmi sadece otelciler yapmıyor, turizmin 7-8 tane aktörü var. Hediyelik eşyacısından seyahat acentesine kadar rehberi, kuyum, halı, tekstil, SPA, hamam, sauna, eğlence sektörüne kadar turizme hizmet veriyor. Özellikle turizm taşımacıları, turistle karşılaşan ilk kesimdir. Güvenli sertifika alanlar var ama diğer oteller yok. Turizme bağlı diğer sektörlerin tamamı olmalı. Aşılanması iyi bir şey ama aşılansın derken de bunları tek tek söylüyorduk. Turizm sektörü çünkü sadece otel çalışanları değil. Onlar aşılansın ama onlar dışında bütün sektörün acilen aşılanması lazım" dedi.ÇOK MUTLU ETTİAlternatif Turizm İşletmecileri Birliği (ATİB) Başkan Yardımcısı İsmail Arık, alınan bu karardan dolayı gerçekten çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu haliyle dahi hem Avrupa hem Rusya pazarında misafirlerin turizm tercihlerini yaparken Antalya'yı tercihine sebep olacak. Zaten verdiğimiz hizmet, fiyat-kalite dengesi açısından çok öndeydik. Pandemi konusunda da Safe Tourism sertifikasından sonra yapılan en önemli pazarlama atağı olarak görüyorum. Şu an kapsamı Safe Tourism belge sahibi konaklama alanları ve kafeteryalar olarak görünüyor, bu çok güzel bir başlangıç ama devamında Antalya Akvaryum gibi Safe Tourism belgesi alabilmiş bizlerinde ve diğer turizm işletmelerinin de buna dahil edilmesini istiyoruz" diye konuştu.TURİZME YANSIMASI OLACAKTIRAşı konusunda özellikle Akdeniz'deki bütün turizm ülkelerinin birkaç aydır bunu dillendirdiğine işaret eden NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, turizmin büyük bir ordu olduğunu ve aşı konusunu sıklıkla önerdiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Kabul görmesi çok iyi, bizde yaklaşık 1 milyon, dolaylı da 1.5 milyon turizm çalışanı var. Bu da 3 milyon aşı demek ve gerçekten önemli bir karardı. Eğer bunu kısa sürede tamamlarsak iki önemli katkısı olur. Birincisi yurtdışından ülkemize gelecek insanları, turizm çalışanlarının aşılanmış olması yurtdışından geleni çok rahatlatacaktır. Bunun da turizme yansıması olacaktır. İkincisi ise 1.5 milyonluk turizm çalışanı ve bunların yakınlarının hayatları açısından. Turizm çalışanlarımızın tehlikeye maruz kalmasını engellemek içinde çok önemli olacaktır. Çok doğru bir hamle ve ne kadar hızlı devam eder, mayıs ortasına kadar bunu bitirebilirsek yaz için bir adım öne geçmiş olacağız. Çünkü İspanya, İtalya, Yunanistan'da da turizm çalışanları bunu bekliyor. Bunu yurtdışındaki insanlara da duyurabilmeliyiz, 'Türkiye'deki turizm çalışanları aşılanıyor veya aşılandı' diye. Bu karşıdaki kişide bir güven oluşturacaktır."POZİTİF ETKİSİ OLACAKTIRSektörün aşılanmasının güvenli turizm sertifikasıyla birlikte çok büyük güven sağlayacağını dile getiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Şu an henüz yeni ama rezervasyon artışlarında mutlaka pozitif etkisi olacaktır. Biz önce kayıtlarımızı yaptıracağız, uzun zamandır bunu istiyorduk. Kayıt işlemleri için de gerekli adresler verildi, bugün açılıyor ve kayıtlarımızı yaptırdıktan sonra da aşıların bir an önce tamamlanması arzu ediyoruz. Kesinlikle çok sevindirici, çünkü mutlaka pozitif etkisi olacaktır" dedi.ULUSLARARASI PAZARLARDA DUYURULMALITurizm çalışanlarının yurtdışından gelen turistlerle irtibat halinde olduğundan en riskli gruplardan olduğunu belirten Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ ise şunları söyledi:"Özellikle mutasyonun yaygın olduğu ülkelerden gelen turistlerle temas edecek turizm çalışanları çok büyük risk altında olduğu için doğru bir karar. Eğer bir an önce aşılanırsa hem çalıştıkları işletmeler hem de yaşadıkları çevrelerdeki insanlar açısından daha az risk olanağı tanır. Çok doğru buluyorum, olumlu bir karar. Bunun çok ciddi bir pazarlama katkısı, değeri de olur. Bütün oteller, acenteler ve bakanlık tanıtımlarda 'turizm çalışanları aşılanıyor' diye duyurmalıdır. Nasıl ki uluslararası pazarlarda sağlıklı turizm sertifikası çok ciddi ses getirdi, aynı şekilde turizmin bütün paydaşları bunu da paylaşacaklardır ve olumlu katkı sağlayacaktır."TÜRKİYE'YE AVANTAJ SAĞLAYACAKTurizm sezonu öncesinde alınan bu kararın tüm sektörde sevinç yarattığını belirten ATİB Başkanı Cem Karaca ise "Türkiye'nin 2021 yılı sezonunun daha güçlü, yoğun bir şekilde geçmesi yönünde atılmış önemli bir adım oldu. Bu kararın hızlı bir şekilde yurtdışında özellikle bize turist gönderen destinasyonlara duyurulması gerekiyor. Biz de turizmciler olarak bu yönde faaliyetlere başlayacağız. Aynı zamanda ilgili turizm kuruluşları da etkin bir şekilde bunu duyurmalıdır. Türkiye'ye diğer rakiplere oranla bu aşılama avantaj sağlayacaktır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-13 13:14:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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