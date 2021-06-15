6 aydır köpüren Düden Şelalesi, normale dönüyor



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın simgelerinden Düden Şelalesi'nin denize

döküldüğü yerde 6 aydır süren köpüklenme azalıyor. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şelalede balıkların görülmeye başladığını söyleyip, "Korkmaya gerek yok, herkes denize girebilir" dedi.

Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgede ocak ayında köpüklenme başladı. Düden Çayı'nın yeryüzüne çıktığı noktadaki bazı işletmelerin kimyasal atıklarını arıtmadan çaya bırakmalarından

kaynaklandığı belirlenen köpüklenmeyle, balık ölümleri görüldü. Şelalenin, ekolojik dengesi

bozuldu. Köpüğün insan sağlığına zararlı olup olmadığıyla ilgili jeoloji ve çevre mühendisleriyle biyologlardan oluşan bir grup, inceleme yaptı ve köpüğün zehir içermediğini tespit etti. Yaklaşık 6 aydır devam eden köpüklenme, bu hafta azalmaya başladı. Köpüklenmenin şelalenin debisinin yüksek olduğu dip kısımda yoğunlaştığı ve en fazla 100 metre ilerlediği gözlendi.

'ŞELALE KURTULDU'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da alanda incelemeler

yaptı. Prof. Dr. Gökoğlu, ocak ayında kimyasal atıkların yer altından sızarak Düden Çayı'nın

galerisine girdiğini ve bunun önlenmesiyle de atıkların zamanla azalmaya başladığını söyledi.

Düden Şelalesi'nin kurtulduğunu ve artık kendini toparlamaya başladığını belirten Prof. Dr.

Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Sevindirici haber, artık Düden Şelalesi'nin döküldüğü yerlerde balıklar görülmeye başladı. Bir suda balık yaşıyorsa o kısmen temizdir. İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte sivil toplum kuruluşları da bu konuda inceleme yapıyor. Korkmaya gerek yok. Herkes rahat bir şekilde denize girebilir. Bir daha böyle bir hata yapmamak lazım."DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-06-15 11:12:17



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