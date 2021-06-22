Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli (3)



KURUMSALLAŞMIŞ PLATFORM ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, genel kurulun öğleden sonraki bölümünde ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Genel Komite Kararları ve raporlarının kabulünün ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve katılımcıların kapanış konuşmaları sonrasında nihai deklarasyon ilan edildi. TBMM Başkanı Şentop, toplantının bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi bakımından faydalı neticelerle tamamlandığını söyledi. Şentop, "Küresel salgının en şiddetli dalgalarında, asamblemizin temel prensiplerine sadık kalarak başkanlık ettiğimiz bu dönem, küresel siyasi ve ekonomik meselelerle birlikte çevre, toplum ve sağlık alanlarında ortaya çıkabilecek sorunlara çözümler üretebilecek, kurumsallaşmış ve irade sahibi bir uluslararası platforma bir an evvel dönüşmemiz ihtiyacını tekrar idrak etmemizi sağladı. Bu adımları en yakın zamanda birlikte atmamız gerektiğini burada bir kere daha vurguluyorum" dedi.

AB İŞ BİRLİĞİ

GDAÜPA Nihai Bildirisi de TBMM Başkanı Şentop tarafından okundu. İyi komşuluk ilişkileri, istikrar, güvenlik, iş birliği, bölgesel dayanışma ve kapsayıcılık gibi ilkelere yer verilen bildiride, GDAÜ Parlamenter Asamblesi'nin münferit katılımcılarının mevcut taahhütleri ve amaçlarına bağlı olarak bölgenin Avrupa-Atlantik entegrasyonuna ve Avrupa Birliği'nin genişlemesine yönelik kararlılığının altı çizildi. Güney Doğu Avrupa'daki bütün ekonomilerin ortak geleceğinin AB'de olduğu, GDAÜ Parlamenter Asamblesi'nin katılımcılarının AB'ye katılım süreçlerinin hızlandırılmasının öneminin en büyük öncelik olması gerektiği vurgulandı.

17 MADDELİK NİHAİ BİLDİRİ

Ekonomik büyüme, beyin göçü, yoksulluk, nüfusun azalması ve hayat kalitesi gibi konuları da içeren Güney Doğu Avrupa 2030 Stratejisi'ne de yer verilen 17 maddelik bildiri kabul edildi. Bildiride, bölgenin AB'nin genişleme sürecini devam ettirmesi için teşviki, GDAÜ parlamentolarının AB katılım süreçlerindeki rolünü tekrar teyit etmesine yer verildi. Ayrıca, siyasi diyalog, insanların hayatını doğrudan etkileyen ortak bölgesel sorunların ele alınması, bölge içi iş birliği ve dayanışmanın güçlendirmesi, Bölgesel İşbirliği Konseyi'ne (BİK), Güney Doğu Avrupa'da bölgesel işbirliğini bütün bölgeyi kapsayacak şekilde geliştirilmesi gibi başlıklar yer alıyor.

AŞI VE SALGIN İŞ BİRLİĞİ

İkili anlaşmalarla karşılıklı olarak tanınacak aşı karneleri gibi yenilikçi çözümler ve mekanizmalar sayesinde uluslararası yolcu taşımacılığı ve turizmin önünün açılması konusunda muhtemel iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi de kararlaştırıldı. Katılımcılarca geliştirilen aday aşıların klinik çalışmalarına ev sahipliği yapılması da dahil olmak üzere aşı geliştirme konusundaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi için ilgili makamlara tavsiyede bulunulması ve salgını kontrol altına almak üzere iş birliklerini ve dayanışmalarını güçlendirmeye davet kararı da alındı. Covid-19 salgını ile mücadelede aşı da dahil gerekli bütün tıbbi malzemelere eşit erişim imkanı sağlanması maddesi de bulunuyor. Doğal afetler karşısında bölgesel iş birliği ve hızlı müdahale kapasitelerini geliştirmelerinin yanı sıra, GDAÜ Parlamenter Asamblesinin Daimi Sekreteryası'nın halen kurulamamış olması da eklendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARSemih ERSÖZLER

2021-06-22 14:46:06



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