Çiğdem'e cinsel saldırı davasında sanığın cezası 8 yıl artırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiğdem'e cinsel saldırı davasında sanığın cezası 8 yıl artırıldı

DHA

Çiğdem'e cinsel saldırı davasında sanığın cezası 8 yıl artırıldı


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, eve bırakma bahanesiyle çalıştığı eğlence merkezinden alıp otomobiliyle marangoz atölyesine götürdüğü Çiğdem Yaylak'a (29) cinsel saldırıda bulunan Murat Kaya'ya (36) verilen 16 yıl 9 ay hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'nce 24 yıl 6 aya çıkarıldı. Mahkeme heyeti, cezalarda hiçbir indirime gitmedi.
Antalya'da, 30 Eylül 2019'da, eğlence merkezinde çalışan bir çocuk annesi Çiğdem Yaylak, iş bitimi patronunun söylemesi üzerine, kendisini taksi durağına bırakması için müşteri Murat Kaya'nın otomobiline bindi. Durağa geldiklerinde Kaya, iddiaya göre, araçtan inmesine izin vermediği Yaylak'ı dövdü. Otomobille marangoz atölyesine giden Kaya, burada Yaylak'ı dövmeye devam etti. Kaya, daha sonra Yaylak'a cinsel saldırıda bulundu, ardından otomobille bilmediği bir yerde bırakıp kaçtı. Polise giden Çiğdem Yaylak, şikayetçi oldu. Polisin çalışmasıyla yakalanan Murat Kaya ve Yaylak'a zorla uyuşturucu madde kullandırdığı öne sürülen arkadaşı G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde iddiaları kabul etmedi.
GÖRÜNTÜLERİ SİLMİŞLER
İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği tarih ve saat aralığını gösteren kayıtların silindiğini tespit etti. Veri kurtarma uzmanlarının çalışması sonunda, olay anına ilişkin bazı görüntüler kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Kaya ile G.K., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ
Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda savcının tutuklama talebine rağmen mahkeme heyeti, sanık Murat Kaya'nın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mağdurun  aile avukatı Bilgenur Yalçın, mahkemeye ek dilekçe vererek, Kaya'nın tutuklanmasını istedi. Bu talebin reddedilmesi üzerine Yalçın, tutuklama talebini üst mahkeme olan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.
'ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK'TEN TUTUKLANDI
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 2 ay önce aldığı kararda, sanığın adli kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmediğini, bununla ilgili yasal ve geçerli mazeret bildirmediği, atılı 'cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını gerekçe gösterip tutuklanmasını kararlaştırdı.
YEREL MAHKEME TOPLAMDA 16 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERDİ
11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında, suçun ses ve kamera kayıtlarıyla sabit olduğunu belirterek, sanığın 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Murat Kaya'yı 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 6 ay ve 'hakaret' suçundan da 3 ay hapisle cezalandırdı.
Çiğdem Yaylak'ın avukatları cezayı az bularak, davayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, davayı yeniden gördü ve sanığa 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından verilen cezaları kaldırdı. Sanık Murat Kaya, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 17 yıl hapse mahkum edildi. Sanık, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezalarda hiçbir indirime gitmedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-07-12 16:10:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alacak verecek tartışmasında 1’i ağır 2 kardeş yaralandı 1'i başından vuruldu, diğeri sırtından bıçaklandı
YEREL HABERLER Alacak verecek tartışmasında 1’i ağır 2 kardeş ...
Otomobil alev alev yandı, sürücü kurtarıldı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı, sürücü kurtarıldı; o anlar ...
Kazada yaralanan hamile eşinin elini ambulansa kadar bırakmadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan hamile eşinin elini ambulansa kadar ...
(ÖZEL) İçinde bulunduğu otomobile çarpıp kaçan sürücüyü kovalarken düştü Otomobiline çarptı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
YEREL HABERLER (ÖZEL) İçinde bulunduğu otomobile çarpıp kaçan ...
(ÖZEL) Açık denizde batan teknede can pazarı Antalya’da balık tutmak için denize açılan 3 arkadaşın fiber teknesi alabora oldu Gençlerin batan tekne başında kurtarılmayı beklediği ve ölümden döndükleri anlar saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Açık denizde batan teknede can ...
Kullanılmayan ev ve zeytin ağaçları, yangında zarar gördü
YEREL HABERLER Kullanılmayan ev ve zeytin ağaçları, yangında zarar ...
Genç kadın itfaiyecinin yangında zor anları Zeytinlik alanda atıl evde çıkan yangını söndürmeye çalışan genç kadın itfaiye erinin çabası Zeytinpark içerisinde çıkan yangın atıl durumdaki evi küle çevirdi
YEREL HABERLER Genç kadın itfaiyecinin yangında zor anları Zeytinlik ...
Serik Belediyespor TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele edecek
YEREL HABERLER Serik Belediyespor TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele ...
Nakil kollarını 48 saat sonra gördü, 'Ne zaman çalışacak hocam' diye sordu
YEREL HABERLER Nakil kollarını 48 saat sonra gördü, 'Ne zaman ...
Gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
YEREL HABERLER Gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Antalya'ya hafta sonu 145 bin 726 yolcu geldi
YEREL HABERLER Antalya'ya hafta sonu 145 bin 726 yolcu geldi
Kepez Belediyesi, otizmli çocukları Antalya Orman Çiftliği’nde ve Macera Ormanı’nda ağırladı.
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi, otizmli çocukları Antalya Orman ...
Kırkpınar’da ASAT rüzgarı esti Büyükşehir pehlivanları takım olarak birinci oldu
YEREL HABERLER Kırkpınar’da ASAT rüzgarı esti Büyükşehir ...
Modifiye araçlar DokumaPark'ta görücüye çıktı Kepez Tuning Fest’e büyük ilgi
YEREL HABERLER Modifiye araçlar DokumaPark'ta görücüye çıktı Kepez ...
Titreyengöl atık ve yosunlardan temizlendi Pet şişe, plastik atıklar, yiyecek atıkları ve yosunları alındı
YEREL HABERLER Titreyengöl atık ve yosunlardan temizlendi Pet şişe, ...
Kuyuya düşen 2 yavru köpeği, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen 2 yavru köpeği, itfaiye kurtardı
Tatilcilere 'Adrasan'a rezervasyonsuz gelmeyin' çağrısı
YEREL HABERLER Tatilcilere 'Adrasan'a rezervasyonsuz gelmeyin' ...
Konyaaltı’nda kurban kesimi ücretsiz ve randevulu
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda kurban kesimi ücretsiz ve randevulu
Antalya OSB Teknik Koleji yeni eğitim-öğretim yılına hazır
YEREL HABERLER Antalya OSB Teknik Koleji yeni eğitim-öğretim yılına ...
Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası Eğlence mekanlarının bulunduğu alanda birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Dört gencin bir genci darp etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası Eğlence ...
Yaşlı Meclisi eğitim programı başladı
YEREL HABERLER Yaşlı Meclisi eğitim programı başladı
Adrasan bayramda nüfusunun 10 katı tatilciyi ağırlayamaya hazırlanıyor Plajların tıklım tıklım olduğu gözde tatil merkezi için rezervasyon uyarısı 30 binin üzerinde tatilcinin beklendiği Adrasan bayrama hazır
YEREL HABERLER Adrasan bayramda nüfusunun 10 katı tatilciyi ...
Antalya’da konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23’lük düşüş Haziran ayında 906 yabancı uyruklu, Antalya’dan ev aldı
YEREL HABERLER Antalya’da konut satışlarında geçen yılın aynı ...
Alanyalı öğrenci 15 Temmuz resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Alanyalı öğrenci 15 Temmuz resim yarışmasında ...