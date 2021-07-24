Tek yumurta ikizlerini kaza ayırdı Yeğenini kazada kaybeden amca, cenaze aracına dayanarak hüngür hüngür ağladı

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Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tek yumurta ikizi 21 yaşındaki Sema Dönmez, hayatını kaybetti. Yeğeninin cenazesini almaya gelen amca ise cenaze aracına dayanarak hüngür hüngür ağladı.

Kaza, Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle seyir halinde olan Sema Dönmez'e (21) arkadan gelen plakası alınamayan sürücü çarpıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sema’nın yardımına arkadan gelenler koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

112 ekipleri tarafından kontrolü yapılan genç kızın olay yerinde can verdiği öğrenildi. Kazının ardından ikizinin öldüğü öğrenen Seda Dönmez gözyaşlarına boğuldu. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sabah yakınlarıyla yeğeninin cenazesini almayan gelen amca Ümit Dönmez, gözyaşlarını tutamadı. Dönmez, cenaze alınırken cenaze aracına dayanarak hüngür hüngür ağladı. Alınan cenazenin Elmalı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Polis ekipleri ise genç kıza çarparak ölümüne sebep olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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