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Son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu yaşandı

DHA

Son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu yaşandı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığı temmuz ayı, son 50 yılın en sıcak ikinci ayı olarak kayıtlara geçti. Uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24.5 derece iken, 2021 Temmuz ayı 26.3 derece olarak gerçekleşti. Son 50 yılın en yüksek sıcaklık ortalamasının gerçekleştiği temmuz ayı ise 26.5 ile 2000 yılında yaşanmıştı.
İlk olarak Manavgat'ta başlayan ve sonrasında çevresindeki birçok ilçede, Muğla'nın birçok bölgesiyle Adana, Mersin, İzmir, Aydın, Isparta gibi birçok ilde binlerce hektar ormanlık alan ve birçok yerleşim merkezinde yaşam alanlarının yok olmasına neden olan orman yangınlarının yaşandığı temmuz ayı, son 50 yılın en sıcak ikinci temmuz ayı oldu. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini ciddi ölçüde hissettirdiği 2021 yılında, mart ayı haricindeki geride kalan tüm aylar hem uzun yıllar hem de geçen yıl sıcaklık ortalamalarının üzerinde yaşandı. Son 50 yılın en yüksek sıcaklık ortalamasının gerçekleştiği temmuz ayı ise 26.5 ile 2000 yılında yaşanmıştı.
SON 50 YILIN EN SICAK İKİNCİ TEMMUZ'U
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklıklarına ilişkin hazırlanan raporundaki, genel değerlendirmeye göre, bu yıl temmuz ayında ortalama sıcaklıklar yurdun büyük bir kesiminde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24.5 derece iken, bu yılın temmuz ayında 1.8 derecelik artışla, 26.3 derece oldu. Temmuz ayında en düşük sıcaklık 6.5 derece olarak Ardahan ve Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 49.1 derece olarak Cizre'de tespit edildi. Raporda, 2021 yılı temmuz ayının son 50 yılın en sıcak ikinci ayı olarak gerçekleştiği belirtildi.
MARMARA'DA 2 DERECELİK FARK
Marmara'da ortalama sıcaklıklar, Lüleburgaz haricinde, bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 23.8 derece iken, bu temmuz ayı 25.8 dereceye yükseldi ve en yüksek sıcaklık 40.3 derece ile İpsala'da tespit edildi.
EGE'DE DE SICAKLIK ARTTI
Ege'de ortalama sıcaklıklar, Afyonkarahisar ve Tavşanlı haricinde, bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 26 derece iken, bu yılın Temmuz ayı 27.4 derecenin üstüne çıktı.
AKDENİZ 1.9 DERECE YÜKSELDİ
Akdeniz'de ortalama sıcaklıklar Beyşehir, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Erdemli harici bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde görüldü. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 26.7 derece iken, bu Temmuz'da 28.6 dereceye yükseldi ve en yüksek sıcaklık 44 derece olarak Dalaman'da gerçekleşti.
İÇ ANADOLU'DA 1.7 DERECELİK ARTIŞ
İç Anadolu'da ortalama sıcaklıklar Yozgat, Gemerek, Konya, Zara, Kaman, Ulukışla, Sivrihisar haricinde bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 22 derece iken, Temmuz ayı 23.7 dereceye çıktı ve en yüksek sıcaklık ise 41.6 derece Çankırı'da görüldü.
KARADENİZ 2 DERECE DAHA ISINDI
Karadeniz'de ortalama sıcaklıklar Bolu, Karabük, Nallıhan haricinde bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 22.2 derece iken, bu temmuz ayı 24.2 dereceye yükseldi. En yüksek sıcaklık ise 43.4 derece Boyabat'ta yaşandı.
DOĞU ANADOLU'DAKİ ARTIŞ 1.7 DERECE
Doğu Anadolu'da ortalama sıcaklıklar Tunceli, Bitlis, Doğubayazıt, Özalp, Baskil, Ergani harici, bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normalleri üstüne çıktı. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 22.9 derece iken, bu yıl 24.6 dereceye yükseldi. En yüksek sıcaklık 42.4 derece Elazığ'da gerçekleşti.
GÜNEYDOĞU'DA 1.6 DERECELİK ARTIŞ
Güneydoğu'da ortalama sıcaklıklar Batman, Kahta, Viranşehir, Birecik harici bölgenin diğer tüm kesimlerinde mevsim normalleri üstüne çıktı. Temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 30.9 derece iken, bu Temmuz ayı 32.5 dereceye çıktı. En yüksek sıcaklık ise 49.1 derece Cizre'de tespit edildi.
6 NOKTADA EKSTREM SICAKLIK FARKI
Raporda, 2021 Temmuz ayında 6 merkezde yeni ekstrem sıcaklık (maksimum, minimum) gerçekleştiği açıklandı. Bu merkezler Çanakkale, Yumurtalık, Kars, Elazığ, Viranşehir ve Cizre oldu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-08-10 13:26:38

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