Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor

DHA

Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor


Bilardoda 1 altın, 1 bronz madalyaSemih ERSÖZLER / ANTALYA,(DHA) Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu tarafından düzenlenen U23 Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası Antalya'da gerçekleştiriliyor. 19 ülkeden 185 sporcunun yarıştığı şampiyonada Eylül Kibaroğlu 10 Top'ta altın, İbrahim Vatansever ise 8 Top'ta bronz madalya kazandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli sporcusu Mustafa Alnar ise 8 Top'ta altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliğinde 1-11 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen U23 Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası devam ediyor. 19 ülkeden 180 sporcunun katıldığı ve toplam 4 branşta müsabakaların oynandığı şampiyonada Türkiye 3 branşta 14 sporcu ile mücadele ediyor. Gün içerisinde tamamlanan müsabakaların ardından Hollandalı rakibini 6-2 yenen Eylül Kibaroğlu 10 Top'ta Avrupa Şampiyonu oldu. 8 Top'ta Milli Takımı temsil eden İbrahim Vatansever ise yarı finalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcusu Mustafa Alnar'a yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Finale yükselen Alnar ise Alman rakibini 8-2 yenerek altın madalyaya uzandı. Şampiyona 11 Kasım'a kadar müsabakalarla devam edecek.
YAĞMUR ARSLAN: EN BAŞARILI TURNUVAYI GEÇİRİYORUZ
Türkiye Bilardo Federasyonu As Başkanı Yağmur Arslan, turnuvanın Türkiye'de gerçekleşmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Arslan, "Çünkü dünyanın prestijli üç turnuvasından biri olarak değerlendiriliyor. Milli takım olarak bu zamana kadarki en başarılı turnuvayı geçiriyoruz. Bitmesine 3 gün var ancak biz 1 Avrupa Şampiyonluğu ve üçüncülüğü kazandık. Madalya şansımız hala devam ediyor. Başarı anlamında ilk 3 ülke arasındayız" dedi.
"EV SAHİBİ OLMAK AVANTAJ"
Türkiye'nin bu tür organizasyonlarda dünyaya örnek olduğunu söyleyen Arslan, "Biz önümüzdeki sene büyük yaş kategorileri için yine aday olduk. Bu değerlendirme sürecinde. Bu turnuvayı da 2 sene sonra tekrar düzenlemek için görüşme halindeyiz. Tekrar alacağımızı düşünüyorum. Bu hem prestijli bir turnuva hem ülkemizi seviyorlar hem de ev sahibi olmak bizim için bir avantaj oluyor" diye konuştu.
EYLÜL KİBAROĞLU: EMEKLERİMİN KARŞILIĞINI ALDIM
Turnuvanın kendileri için çok iyi geçtiğini söyleyen 10 Top Avrupa Şampiyonu olan Eylül Kibaroğlu, "4 turnuva oynadım. Birinde şampiyon oldum diğerlerinde de beşincilik kazandım. 14 sene önce de Avrupa şampiyonu olmuştum. Çok çalıştım, sabırla ve inatla çok bekledim. Kendi ülkemizde kazandım bunun için çok mutluyum. Sonunda emeklerimin karşılığını aldım. Dünya şampiyonası oynayacağım orada da başarı elde etmek istiyorum ve bu başarımı korumak için çalışacağım" dedi.
İBRAHİM VATANSEVER: AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM
Turnuvaya başladığında endişeleri olduğunu söyleyen 8 Top Avrupa Üçüncüsü İbrahim Vatansever, "Oynadıkça ve özgüvenim geldikçe bir şeyler yapabileceğimi biliyordum. Daha iyisi olabilirdi ama üçüncülüğü kazandım. Gayet mutluyum bu sonuçtan. İlk defa böyle bir başarı yakaladım. Tarif bile edemeyeceğim bir duygu çünkü önceden böyle bir başarı elde edersem ne hissederim diye düşünüyordum. Başarıyı yakalayınca havalara uçtum resmen çok mutluyum. Hedeflerimi yükseltip Avrupa şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu.
MUSTAFA ALNAR: DAHA İYİLERİNİ HEDEFLİYORUM
8 Top'ta Avrupa şampiyonu olan KKTC sporcusu Mustafa Alnar, daha önce 3 final oynadığını ancak hepsini kaybettiğini söyledi. Alnar, "Çok çalıştım. Bu kez kazandığım için inanılmaz bir mutluluk içerisindeyim. Tarif edilemez bir sevinç yaşadım. Beni destekleyen herkesin yüzünde o mutluluğu gördüğüm için çok mutluyum. Birçok hedef ve planım var. Bu yapmam gereken bir şeydi ve artık daha iyilerini hedefliyorum" dedi.
GRE LEENDERS: BEKLENTİLERİMİZİN ÖTESİNDE
Türkiye'de oldukları için mutlu olduklarını belirten Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu Başkanı Gre Leenders, "Şampiyona beklentilerimizin de ötesinde gerçekleşiyor. Daha önce bir Euro Tour gerçekleştirdik orada da çok mutlu olmuştuk. Bu sene çok daha mutluyuz. Biz sporu daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Buradaki durum bize çok yardımcı oldu" dedi.
ANAMARIA MATASIC: TEKRAR DÜZENLEMEK İSTİYORUZ
Türkiye'de tekrar turnuva düzenlemek istediklerini söyleyen Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu Spor Direktörü Anamaria Matesic, "Türkiye'de beklentilerimiz tamamıyla karşılandı ve buraya tekrardan gelmek istiyoruz. Turnuvayı her sene başka bir ülkede düzenliyoruz. 2022'de Slovenya'da düzenlenecek. Burada tekrar bir şampiyona düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (DGS Kodları: 211109180 211109181)
Salondan ve antremandan görüntüler
Bilardo müsabakalarından görüntü
Gre Leenders'in açıklamaları
Anamaria Matesic'in açıklamaları
Yağmur Arslan'ın açıklamaları
Eylül Kibaroğlu'nun açıklamaları
İbrahim Vatansever'in açıklamaları
Mustafa Alnar'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-11-10 10:39:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Z kuşağı' turizme ilgisiz
YEREL HABERLER 'Z kuşağı' turizme ilgisiz
Yanarak telef olan kedinin çöp kutusuna atılması tepki çekti
YEREL HABERLER Yanarak telef olan kedinin çöp kutusuna atılması ...
Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can verdi Yaya geçidinden geçerken otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuktan geriye okul çantası ve resim defteri kaldı
YEREL HABERLER Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can ...
Okul çıkışı evine gitmek isteyen Eren, 'yaya geçidi'nde halk otobüsünün çarpmasıyla can verdi
YEREL HABERLER Okul çıkışı evine gitmek isteyen Eren, 'yaya ...
Antalya’da 600 öğrenciye ‘Trafik Dedektifleri’ eğitimi verildi
YEREL HABERLER Antalya’da 600 öğrenciye ‘Trafik Dedektifleri’ ...
Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada
YEREL HABERLER Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada
Çöpte yanarak ölmüş kedi bulundu
YEREL HABERLER Çöpte yanarak ölmüş kedi bulundu
Antalya’da intihar etmek için çatıya çıkan kadını polis ölümün kıyısından aldı Otelden çıkarıldıktan sonra haklarının teslim edilmediği iddia edilen kadın 4 katlı iş merkezinin çatısına çıktı Kadının dalgınlığından faydalanan polis ekipleri arkasından yaklaşarak etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Antalya’da intihar etmek için çatıya çıkan kadını ...
Bilardoda 1 altın, 1 bronz madalya
YEREL HABERLER Bilardoda 1 altın, 1 bronz madalya
Sınıf başkan adayının "Belediye Başkanını getireceğim" sözü yerine geldi Belediye Başkanı, sınıf başkanı Zeynep’in seçim vaadini yerine getirdi
YEREL HABERLER Sınıf başkan adayının "Belediye Başkanını ...
Sezonun bittiği Antalya'da sahiller yunuslara kaldı Kıyıya avlanmak için gelen yunus balıklarının görsel şöleni, drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Sezonun bittiği Antalya'da sahiller yunuslara ...
Antalya ‘Ata’yı anıyor
YEREL HABERLER Antalya ‘Ata’yı anıyor
9. City Expo-Antalya Şehircilik Teknolojileri Fuarı başlıyor
YEREL HABERLER 9. City Expo-Antalya Şehircilik Teknolojileri Fuarı ...
Liseli öğrencilerin okul çıkışı kavgası savaş meydanını aratmadı Dakikalarca süren kavgada öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruklar ile saldırdı Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti
YEREL HABERLER Liseli öğrencilerin okul çıkışı kavgası savaş ...
Strongman Champıons League Dünya Serisi’ne katılacak sporcular belli oldu
YEREL HABERLER Strongman Champıons League Dünya Serisi’ne katılacak ...
Patara Deniz Feneri yeniden ayağa kalkıyor
YEREL HABERLER Patara Deniz Feneri yeniden ayağa kalkıyor
Vali Yazıcı: “Türk Milleti, var oldukça Atatürk’ü anmaya ve yaşatmaya devam edecek”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Türk Milleti, var oldukça Atatürk’ü ...
Elmalı davasında savcı anne ve üvey baba için 70'er yıl hapis istedi
YEREL HABERLER Elmalı davasında savcı anne ve üvey baba için 70'er ...
95 yıllık orijinal ‘Nutuk’ 10 Kasım’da sergilenecek
YEREL HABERLER 95 yıllık orijinal ‘Nutuk’ 10 Kasım’da sergilenecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Döşemealtı’na toplu açılış yapacak
YEREL HABERLER CHP lideri Kılıçdaroğlu, Döşemealtı’na toplu açılış ...
Kemer’de 30 bin çiçek dikildi
YEREL HABERLER Kemer’de 30 bin çiçek dikildi
Silahlı saldırı şüphelileri akaryakıt istasyonunda yakayı ele verdi Akaryakıt istasyonunda yakalanan şüphelilerin aracından olayda kullanılan pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Silahlı saldırı şüphelileri akaryakıt istasyonunda ...
Başkan Böcek: “Cumhuriyetin ve tüm devrimlerinin yılmaz bekçileri olmayı sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Cumhuriyetin ve tüm devrimlerinin ...
İmar paftalarına QR kod uygulaması
YEREL HABERLER İmar paftalarına QR kod uygulaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.